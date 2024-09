Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, è nata la figlia Camilla

Dopo l’attesa delle scorse ore, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno deciso di dare la grande notizia ai fan: è nata la figlia Camilla! Rosalinda e Zenga sono dunque diventati genitori, dopo aver rivelato qualche mese fa di aspettare un figlio, poi hanno svelato ai tanti follower che non hanno mai smesso di seguirli che avrebbero avuto una figlia e Camilla, nome che era tra le opzioni, si è rivelato quello scelto dalla coppia in questo sabato 7 settembre 2024.

Intervenuti in un post Instagram congiunto, gli Zengavò hanno rivelato: “Benvenuta al mondo Camilla, spero che tu possa prendere tutta la forza di questo mondo dalla tua mamma che in queste ore è stata bravissima in queste ore difficili., sono fiero di te amore mio, fiero di voi. Vi sarò sempre accanto. P.s: 3,8kg di pura dolcezza già dalla nascita” si legge nel messaggio degli ex concorrenti del Grande Fratello piombati su Instagram.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, il retroscena: lui avvistato in ospedale già dal mattino

E’ stata un’attesa fremente quella vissuta dagli Zengavò, che stando a quanto ricostruito dagli esperti di gossip già dal mattino erano pronti a vivere questa giornata indimenticabile, visto che Andrea Zenga era stato avvistato in ospedale, e unito al fatto che il parto di Rosalinda Cannavò era previsto in queste ore, inoltre i due erano entrambi spariti dai social.

Lo scorso 23 agosto la coppia formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga aveva annunciato che mancavano 14 giorni alla presunta data di nascita, in questi mesi hanno sempre tenuto aggiornati i loro fan, con i momenti positivi e quelli immancabili più complicati riguardo alla gravidanza. E sui social sono scattati gli auguri anche dei vip, con ex gieffini come Antonella Fiordelisi e Simona Ventura che non hanno fatto mancare i loro messaggi di amore e affetto.

