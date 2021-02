Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga notte hot: hanno fatto l’amore?/ Video: movimenti sospetti sotto le lenzuola

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono sempre più intimi nella casa del Grande Fratello Vip. L’altro giorno tra coccole e abbracci, l’attrice siciliana ha chiesto al figlio di Walter Zenga: “Un po’ mi vuoi bene?”. L’ex concorrente di Temptation Island ha risposto senza esitazioni: “Non si vede? Sento delle cose forti, vorrei dimostrartelo appieno… mi hai colpito da subito. Adua non so chi sia, mi piaci tu… se vorrai un giorno mi racconterai ma a me non cambia niente”. Di notte, complice qualche brindisi di troppo durante la festa in maschera, i due ragazzi si sono ritrovati a letto insieme e sembra che sia successo di più di qualche bacio appassionato. Per qualche minuto le telecamere del Grande Fratello Vip hanno ripreso gli strani movimenti di Andrea e Rosalinda, ben nascosti dalle lenzuola. Nonostante le immagini poco nitide, il video dei due ragazzi in atteggiamenti ambigui ha fatto il giro del web: “Movimenti galeotti sotto le coperte“, hanno scritto in molti sui social.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: scoppia la passione al GF Vip

Il video di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sotto le coperte ha scatenato diverse reazioni sui social. In tanti non credono alla relazione tra i due ragazzi e ironizzano sulla loro mancanza di passione: “Ma per favore, ma che passione. Di giorno mi sembrano due vecchietti al parco…“, “Beh si stanno toccando un po a vicenda. Ma la cosa impressionante e che anche quando si toccano non si muovono, 2 mummie cacchio fanno?!” e “Visti i baci asessuati, staranno cercando qualcosa che Rosacosa ha perso…”, sono i commenti di alcuni utenti. Altri invece criticano il fatto che l’attrice siciliana sarebbe ancora fidanzata con Giuliano Condorelli, con cui non ha mai avuto un vero e proprio confronto per sancire la fine della loro lunga relazione: “Meno male voleva aspettare di rivedere Giuliano, falsa come poche”. Qualcuno, invece, difende la coppia: “Non stanno ammazzando nessuno, tanto meno non stanno infrangendo nessuna legge. Che problemi avete?”.

