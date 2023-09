Rosalinda Cannavò: “Grande Fratello? La mia edizione tra le più belle”/ “Di quest’anno conosco Samira per…”

Rosalinda Cannavò, intervistata a Casa Chi, ricorda il suo Grande Fratello Vip e svela degli aneddoti

Rosalinda Cannavò è stata protagonista di una lunga intervista a Casa Chi, durante la quale è tornata a parlare della sua avventura al Grande Fratello Vip di qualche anno fa. “A me la Casa ha stravolto la vita – ha spiegato Rosalinda a Sophie Codegoni – e mi ha aiutato a superare tanti miei problemi interiori. Essendo stata in una situazione un po’ complessa, non avendo vissuto a piena la mia adolescenza, la Casa mi ha dato l’opportunità di conoscere tantissime persone, a socializzare e a mettermi in gioco grazie a questa convivenza forzata.”

Ha ammesso che il ricordo più divertente è oggi “quello dell’immagine di me e Tommaso Zorzi nella vasca da bagno che cantavamo con un doccia schiuma come microfono…” Per Rosalinda, l’edizione ad GF Vip a cui ha partecipato “è stata una delle più belle, fatta di persone anche molto perbene, quindi è sempre molto piacevole incontrare i miei ex coinquilini ad alcuni eventi.”

Rosalinda Cannavò e le parole su Samira Lui

Rosalinda Cannavò vede ancora qualcuno dei suoi ex coinquilini: “Spesso mi è capitato di vedere e sentire Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma anche Tommaso Zorzi e Selvaggia Roma.” Il coinquilino più importante è stato però Andrea Zenga, con il quale è nata una storia d’amore che dura tutt’oggi: “Ha stravolto la mia vita in meglio, non voglio essere sdolcinata però ha arricchito tantissimo la mia vita, ci compensiamo tanto e quindi mi ha insegnato molto.”

L’ex Adua Del Vesco ha infine dato una sua opinione sull’attuale edizione del Grande Fratello: “Allora, non sto ancora seguendo molto il Grande Fratello, però conosco Samira perché eravamo insieme a Tale e Quale Show, e oltre ad essere una ragazza oggettivamente bellissima, lo è anche dentro. Ha un fidanzato che ho conosciuto durante le puntate di Tale e Quale Show, è felicemente fidanzata da tanti anni.”

