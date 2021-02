Rosalinda Cannavò ha fatto coming out?/ “Bisessuale? Tommy sono quello che vuoi tu..”

Rosalinda Cannavò ha fatto il suo mini coming out dopo tutto quello che è successo ieri sera al Grande Fratello vip 2020? Ieri sera Dayane Mello ha ammesso i suoi sentimenti per lei ammettendo che il loro amore poi non è sbocciato ma che ne avrebbe voluto parlare fuori ma tutto si è infranto quando Rosalinda ha deciso di prendere un’altra strada e lasciarsi andare con Andrea Zenga. E allora dove sta la verità? Questo sentimento che tutti avevano notato esiste davvero oppure no? Alcuni sono convinti che alla fine la siciliana abbia paura di certe cose e di certi sentimenti e che, chiuso con Giuliano Condorelli, abbia scelto la strada più facile, quella più “normale” per chi come lei magari ha represso i suoi sentimenti per anni, ma se così non fosse?

Rosalinda Cannavò ha fatto coming out al Grande Fratello Vip 2020?

Il dubbio rimane e serpeggia tra il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 ma anche nella casa adesso, soprattutto dopo quello che hanno visto ieri sera dopo una sorta di dichiarazione reciproca. Alla fine lei ieri sera ha cambiato stanza e proprio finendo in camera con Tommaso Zorzi, quest’ultimo non poteva non prendere l’argomento orientamento sessuale provando a capire qual è il pensiero vero di Rosalinda che in un primo momento ha deciso di girarci intorno: “Ci sono quelli a cui piacciono solo le donne, solo gli uomini, e gli uomini e le donne. A me cosa piace? Sono pure affari miei. Strumentalizzare no. Quella è un’altra cosa”. Poi l’influencer ha cercato di andare a fondo rilanciando la domanda: “Tu sei etero o bisessuale?”. Inaspettata poi è arrivata la replica di Rosalinda: “Io sono tutto quello che tu vuoi”.



