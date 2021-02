Rosalinda Cannavò, lettera d’amore per Andrea Zenga/ “Non faccio altro che pensare a te”

Rosalinda Cannavò conferma il suo amore per Andrea Zenga…

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono due dei protagonisti che hanno dato maggiore emozione al pubblico del Grande Fratello Vip 2020. Dopo l’uscita del ragazzo dalla casa la donna ha deciso di scrivergli una lettera piena di sentimento di cui probabilmente si parlerà stasera durante la puntata condotta da Alfonso Signorini. Il loro sentimento potrebbe andare avanti anche fuori dalla casa con un qualcosa di importante iniziato all’interno del programma di Canale 5. Non sarebbe di certo la prima volta visto che in passato sono state diverse le coppie che hanno perdurato alla trasmissione.

Rosalinda Cannavò dedica una lettera d’amore ad Andrea Zenga: cosa ha scritto?

La lettera di Rosalinda Cannavò ad Andrea Zenga ha fatto già il giro del web, facendo emozionare non solo gli spettatori del Grande Fratello Vip. Ma cosa diceva? Eccone il testo: “Spero davvero che tu stia bene. Non faccio altro che pensare a te. Sento un vuoto incredibile in questa casa. Non so se ti arriverò mai questo mio biglietto, ma ci provo comunque. Manca davvero poco e finalmente ti rivedrò. Sappi che anche per me sei la cosa più bella in questa folle esperienza. Mentre ti scrivo ho qui la famosa sciarpa che nella tombola nessuno voleva e che guarda caso scelsi. Immagino che al posto di questa ci siano le tue braccia”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA