Rosalinda Cannavò, lettera d’amore per Andrea Zenga/ “Nulla di così unico…”

Tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è iniziato tutto con un bigliettino. A inizio febbraio l’attrice ha scritto un biglietto di stima al figlio dell’ex portiere dell’Inter. Ieri l’attrice siciliana era intenta a scrivere su un foglio, spacciandolo per la scaletta del programma radio gestito dal GF la domenica. Ma quando la telecamera si è avvicinata, i fan più attenti sono riusciti a leggere parte di quanto scritto da Rosalinda: una vera e propria lettera d’amore. “Parole scritte nero su bianco, un po’ per la timidezza che mi blocca quando mi trovo di fronte a quei tuoi occhi così trasparenti, un po’ perché sin dall’inizio un bigliettino fu l’inizio di tutto. L’inizio di un’emozione che non può essere descritta con semplici parole ed è per questo che viverla è stata l’unica cosa che potessi fare perché nulla di così unico e speciale aveva mai travolto la mia vita”, ha scritto l’attrice.

Rosalinda Cannavò ammette di non essere rimasta subito colpita da Andrea Zenga, ma il tempo trascorso insieme l’ha portata a mettere in discussione la lunga relazione con il fidanzato Giuliano Condorelli: “Non mi hai colpito dal primo istante nonostante l’oggettività della tua bellezza ma è stato il tempo passato con te che mi ha fatto scoprire i tuoi modi, la tua educazione, la tua eleganza, la tua profonda intelligenza e i tuoi valori, tutte cose che ho sempre cercato in un uomo”. All’inizio della lettera sembra esserci parte della canzone di Alex Britti “Oggi sono io”. Andrea Zenga potrebbe uscire questa sera dalla casa del Grande Fratello Vip e molto probabilmente Rosalinda Cannavò ha voluto trovare il modo per fargli conoscere i suoi sentimenti. La lettere verrà letta durante la puntata di oggi? Sembra che anche Andrea Zenga si sia messo a scrivere un biglietto per Rosalinda Cannavò: “Mi hai fatto vivere delle emozioni che non avrei mai pensato di vivere qui. Spero di averti fatto capire quanto ci tengo e quanto voglia ho di viverti anche nella normalità…”, sono alcune delle frasi che i fan del GF Vip sono riusciti a carpire.

1 – Lettera di Rosalinda per Andrea (non l’ha ancora letta e quasi sicuramente sarà la sorpresa per lui in puntata)

