Dalla casa del Grande Fratello a diventare genitori, il passo è stato davvero breve per Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che sono diventati da poco mamma e papà di una splendida bambina di nome Camilla. La coppia, proprio negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin, aveva raccontato la grande felicità nell’aver costruito una famiglia insieme. Il figlio di Walter Zenga dal canto suo aveva ricordato il momento del travaglio, rivelando che era stanco, eppure non era nulla in confronto a quello che stava vivendo la sua compagna. Ma assistere a una donna che partorisce è una grande prova psicologica, inoltre lui ha anche tagliato il cordone ombelicale.

Nicolò, Jacopo, Fabio, Francesco, fratelli Andrea Zenga/ "Buon rapporto pur non essendo cresciuti insieme"

La neo mamma Rosalinda Cannavò, invece, ha ancora oggi impresso il momento in cui le hanno consegnato la bambina tra le braccia, un momento che faticava a descrivere, perché l’emozione provata nel momento in cui ha avuto la figlia tra le braccia non si può spiegare a parole, ma è stato bello anche darla al padre.

Walter Zenga, chi è il portiere dei record: "Mio padre uomo difficile"/ "L'ho ritrovato prima che morisse"

Che dire, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono sempre più innamorati e la loro complicità traspare dalle loro parole e dagli loro sguardi. Diventare genitori ti cambia la vita, in meglio, con Andrea Zenga che ha assicurato di provare a fare la sua parte, ad esempio si è specializzato nei massaggi alla figlia quando sopraggiungono le coliche.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò dal Grande Fratello al matrimonio

L’incontro tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è stato del tutto inaspettato ed è successo sotto l’occhio attento di milioni di telespettatori visto che i due si sono conosciuti al Grande Fratello Vip. L’attrice aveva raccontato che non si sarebbe mai aspettata di avvicinarsi a una persona come lui, con cui ora c’è un’unità totale. L’arrivo della figlia però rappresenta una nuova sfida, perché devono continuare a coltivare il loro amore, ha assicurato l’attrice che prima si faceva chiamare Adua del Vesco. Dall’incontro al GF al grande amore, visto che la coppia dopo la nascita della prima figlia Camilla sta pensando anche al matrimonio.

Roberta Termali, chi è la mamma di Andrea Zenga/ Lei: "Ho detto di no a Pippo Baudo per i miei figli"

La data non è ancora stata fissata, ma entrambi vogliono suggellare il loro amore. Nell’attesa Andrea ha già comprato l’anello, un simbolo importante che Zenga ha definito il segno della sua gratitudine nei suoi confronti per la nascita della figlia, che definisce una “meraviglia“.