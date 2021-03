Rosalinda Cannavò querela da Massimiliano Morra/ “Non mi pento” e su Zenga e Dayane..

Rosalinda Cannavò ospite a Live Non è la D’Urso racconta il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ma anche della querela ricevuta da Massimiliano Morra. “Io sto bene, mi devo ancora un pò riprendere. 5 mesi e mezzo dentro la casa hanno il loro effetto” – dice la concorrente del GF VIP 5 che è stata molto criticata dal pubblico per le sue finte storie d’amore con Massimiliano Morra e Gabriel Garko. L’attrice è consapevole che questi flirt le hanno permesso di avere successo: “mon ho mai detto di non aver cavalcato la cosa, mi prendo le mie responsabilità, sono stata carnefice di me stessa, sicuramente ho accettato perchè mi ha dato modo di essere qui e fare una carriera attoriale, ma non mi ha fatto stare bene, mi ha buttato già e mi ha fatto cadere nell’anoressia”. La Cannavò poi parla anche di Massimiliano Morra: “sicuramente all’interno della casa ho fatto una serie di scivoloni come quello di Massimiliano e mi prendo questa querela”. Poi parla di Gabriel Garko: “siamo grandissima amici da anni, grazie a lui ho trovato il coraggio di tirar fuori tutto quello. Non mi aspettavo un gesto così da parte di Gabriel al Grande Fratello per lui, ma anche per me. Si è dimostrato un grande amico, sapeva come io stessi male nel prendere giro il pubblico”.

Rosalinda Cannavò: “con Andrea Zenga ho una storia”

Non solo finti flirt per Rosalinda Cannavò che nella casa del Grande Fratello Vip 2020 ha trovato anche l’amore. L’attrice, infatti, si è avvicinata molto ad Andrea Zenga con l’attrice che fa una importante rivelazione: “la reputo una storia perchè fuori dalla casa si sta concretizzando”. Infine parla dell’ex Giuliano Condorelli: “l’ho visto due giorni fa, mi sembrava corretto, giusto e rispettoso guardarlo negli occhi e chiedergli scusa. Gli ho fatto capire che gli voglio bene, ma sto provando dei sentimenti verso un’altra persona”. A sorpresa però ecco arrivare in studio la mamma Giuseppina e la sorella. La madre Giuseppina racconta dell’anoressia della figlia: “vedere una figlia spegnersi è stato terribile. Piangevo”. La figlia “ero focalizzata su me stessa e sulla determinazione di volerla fare finita. E’ durato quasi 5 anni, la fase che sono arrivata a pesare 32kg è durata due anni circa, è iniziata piano piano fino a degenerare”. Mamma Giuseppina rivela di essersi accorta alla fine della figlia: “le consigliavo sempre di mangiare, ma buttava il cibo”. Infine Rosalinda parla della ex amica Dayane Mello: “è stata fondamentale, non mi aspettavo tutte queste cattiverie. Ci sono sempre stata per lei, mi ha sempre definita un’amica sincera per poi dirmi nelle ultime settimane che sono una persona scorretta. Non l’ho più sentita, l’ho incrociata a Verissimo. L’affetto c’è, sicuramente ci sarà modo”.



