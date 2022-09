Rosalinda Cannavò/ Sophie Codegoni prende il suo posto a Casa Chi? L’indiscrezione

Rosalinda Cannavò fuori da Casa Chi e dentro Codegoni? L’indiscrezione

Secondo l’indiscrezione dell’esperta di gossip Deianira Marzano, Rosalinda Cannavò potrebbe essere sostituita per Casa Chi da Sophie Codegoni. L’ex gieffina, fidanzata di Andrea Zenga, conduceva il format che veniva rilasciato sulla pagina Instagram di Chi ma le cose potrebbero cambiare.

“Fuori Rosalinda per Tale e Quale, dentro la Codegoni a condurre Casa Chi”, queste le parole di Deianira che andrebbero in contraddizione con ciò che ha dichiarato lo stesso Alfonso Signorini. Il conduttore, la scorsa settimana, ha dichiarato che le interviste ai “vipponi” sarebbero tornate con alla guida proprio Rosalinda Cannavò. Tuttavia, considerando gli impegni dell’ex gieffina che parteciperà a Tale e Quale Show potrebbe esserci stato un cambiamento dell’ultimo minuto sulla tabella di marcia? Al momento non ci sono conferme da parte dell’attrice.

Rosalinda Cannavò e la riflessione sulle coppie del mondo dello spettacolo

Rosalinda Cannavò è intervenuta nei giorni scorsi sui social, a difesa delle coppie del mondo dello spettacolo spesso al centro del gossip: “Leggo alcune notizie “bomba” che vere o no mi spingono a pensare a quanta poca delicatezza ci sia nel parlare di cose che a mio avviso andrebbero trattate diversamente“.

E ancora: “Un personaggio pubblico merita rispetto e tatto esattamente come tutti gli altri. Notizie in cui ci sono figli di mezzo, gravidanza, situazioni che spetterebbero ai diretti interessati affrontare come, dove e se vogliono. Siamo tutti curiosi di conoscere la vita di chi è famoso, ma credete sia giusto in alcune situazioni invadere così prepotentemente la privacy di una persona? “. Così si conclude il pensiero dell’ex gieffina che in passato è stata spesso tormentata dal gossip e che non ritiene sia giusto che questo venga usato senza alcun filtro né sensibilità verso i diretti interessati. Il richiamo a Totti e Blasi e ad Aurora Ramazzotti è piuttosto evidente ma come la pensa il web?

