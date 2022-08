Rosalinda Cannavò dura replica a Dayane Mello? “Non potrei mai..”/ “Dopo Tale e Quale Show sogno il musical”

Rosalinda Cannavò pronta per Tale e Quale Show: il suo sogno

L’attrice siciliana ed ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò, si è raccontata di recente in una lunga intervista rilasciata a Samuel Montegrande per la pagina Instagram ThePipol_tv. La giovane ha raccontato come sta trascorrendo la sua estate, svelando di aver ricaricato le pile nella sua Sicilia in vista degli impegni che l’attendono dal prossimo settembre. Nelle prossime settimane, infatti, prenderà parte in qualità di concorrente alla prossima edizione di Tale e Quale Show, il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti. Rosalinda non ha mai smesso di prepararsi, svelando: “a prescindere dal programma io mi sono sempre preparata a livello canoro. Il canto, la musica, sono la mia passione. Studio e alleno sempre la mia voce, con l’aiuto di una bravissima professionista”.

Adesso però, in vista del suo impegno televisivo, Rosalinda Cannavò ha svelato di aver intensificato le sue lezioni ed ha ammesso cosa si aspetta da questa esperienza: “Non voglio svegliarmi domani e leggere ovunque “Rosalinda Cannavò: è una cantante”. Io sono nata come attrice e ho sempre studiato per quello, ci mancherebbe. Però mi piacerebbe che ‘Tale e Quale’ mi desse la possibilità, coniugando recitazione e canto, di iniziare a far musical. È un desiderio che vorrei realizzare da sempre”.

In attesa di vederla cimentarsi nelle esibizioni canore sul palcoscenico di Tale e Quale Show, Rosalinda Cannavò si gode questi ultimi strascichi di vacanze estive insieme al fidanzato Andrea Zenga. Con lui le cose vanno benissimo: “A gonfie vele!”, ammette, “ai mi sarei aspettata di trovare un amore così puro all’interno del ‘Grande Fratello Vip’. Lui è una continua sorpresa. Stiamo veramente bene, è una persona molto simile a me. Ci insegniamo molto, a vicenda, e siamo felicissimi di stare insieme!”.

Inevitabile un accenno alle recenti dichiarazioni di Dayane Mello sul suo conto rilasciate tra le pagine del settimanale Mio, in cui non reputa più una sua amica Rosalinda Cannavò. Quest’ultima però ha replicato da donna matura: “Onestamente detesto fare il classico ‘botta e risposta a distanza’. Non fa parte del mio stile! Avessi un problema con lei, le telefonerei dicendole tutto ciò che mi passa per la testa. Dayane ha fatto parte della mia vita, le ho voluto un bene dell’anima. Anche se mi impegnassi, non riuscirei mai a parlare male di lei. Spero con tutto il mio cuore che sia felice e che la vita le regali tutto ciò che desidera il suo cuore, te lo dico con onestà”.

