Rosalinda Celentano con Tinna Hoffman, via Samuel Peron?/ A Ballando con le stelle…

Potrebbe esserci una coppia tutta femminile a Ballando con le stelle 2020 che, dopo vari rinvii dovuti all’emergenza coronavirus, tornerà ufficialmente in onda sabato 19 settembre. Durante la prima puntata, tuttavia, il cast potrebbe presentare delle novità. Dopo la positività al covid di Samuel Peron, maestro storico del programma in coppia con Rosalinda Celentano e Daniele Scardina, la produzione avrebbe deciso di lasciare in stand by la coppia di Scardina e di Anastasia Kuzmina fino a quando il tampone non sarà negativo e di permettere a Rosalinda Celentano di debuttare subito, ma in coppia con un altro maestro. “Tra le opzioni, ci sono quella di sostituire Samuel con un altro maestro e farlo rientrare quando tutto sarà tornato a posto. Scardina non può essere sostituito, ma lui e Anastasia Kuzmina potrebbero entrare in un secondo tempo, con uno spareggio”, aveva dichiarato Milly Carlucci al settimanale Oggi. Quest’ipotesi pare confermata da alcune indiscrezioni riportate da Tv Blog.

Rosalinda Celentano con Tinna Hoffmann, probabile prima coppia femminile a Ballando con le stelle 2020

Secondo quanto riporta Tv Blog, a Rosalinda Celentano sarebbe stata assegnata un’insegnante di danza con cui dovrebbe debuttare a Ballando con le stelle 2020. Si tratterebbe di Tinna Hoffmann che, nel programma di Milly Carlucci è stata la mestra di Stefano Pantano e Sean Kanan. Per il momento, però, dalla produzione di Ballando non è arrivata alcuna conferma, ma se i rumors dovessero essere confermati, si tratterebbe della prima coppia femminile dopo quella maschile formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. I preparativi, dunque, per la prima puntata di Ballando con le stelle 2020 continuano. Rosalinda Celentano debutterà davvero con Tinna Hoffmann o resterà in panchina in attesa del tampone negativo di Samuel Peron come, probabilmente accadrà a Daniele Scardina e Anastastia Kuzmina?



