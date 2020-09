Daniele Scardina/ “Prego affinché il Signore apra le porte del cielo a Willy”

A “Storie Italiane”, la trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, è intervenuto questa mattina Daniele Scardina, pugile ed ex fidanzato della bionda conduttrice sportiva Diletta Leotta. In collegamento video, Scardina è stato interpellato sul caso di Willy Monteiro Duarte, ucciso a Colleferro nelle scorse ore. “Ho visto che questi ragazzi si vantavano di essere combattenti – ha esordito lo sportivo –, ma lo sport è amore, rispetto e disciplina ed è qualcosa che aiuta a crescere. Non va utilizzato per fare violenza e prego per lui, per Willy, affinché il Signore gli apra le porte del cielo“. In merito ai suoi aggressori, Scardina ha dichiarato: “I veri deboli sono loro… Pestare una persona o farle del male non si spiega… Io cercherò di dare il mio esempio positivo a tutte le persone che vogliono intraprendere questo sport e hanno questo sogno. Mi auguro che questa vicenda sia un’occasione per tutti noi per essere più buoni e di dedicarsi e mettere tutto l’amore e la passione per raggiungere il proprio obiettivo”.

DANIELE SCARDINA: “NON HO IL CORONAVIRUS”

Il pugile Daniele Scardina ha poi aggiunto: “Il mio messaggio è di essere disciplinati e di avere tanto amore. Viviamo in un mondo pieno di cattiverie. Prego il Signore affinché possa dare alla famiglia di Willy la forza per superare questa situazione“. Lo sportivo nei giorni scorsi ha peraltro rivelato di essersi sottoposto a un primo tampone il 19 agosto scorso, risultando negativo, e di averne eseguito un secondo otto giorni più tardi, come testimoniato sul suo profilo Instagram. “Il 27 agosto ho fatto un altro test risultando positivo. Da quel giorno mi sono isolato e chiuso in casa. Non ho sintomi e sto benissimo. Attendo il prossimo tampone per poter riprendere la mia vita”. L’atleta ha poi chiesto di non dire “falsità. Sono un atleta, una persona responsabile. Purtroppo siamo tutti vulnerabili a questo virus. La cosa giusta sarebbe aiutarsi l’uno con l’altro e non puntare sempre il dito criticando e giudicando le persone. Siate più umani, più buoni”.



