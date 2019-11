Rosalinda Celentano, figlia Adriano/ “Ho affrontato la depressione, dopo 51 anni ne sono uscita” (Verissimo)

Rosalinda Celentano è la figlia di Adriano Celentano, il Molleggiato ospite a sorpresa della puntata di Verissimo in onda sabato 2 novembre 2019 su Canale 5. Schiva e riservata, Rosalinda appare molto poco in tv e sui media per una scelta personale, ma anche per vivere la sua vita al di fuori di certi meccanismi legati al mondo dello spettacolo. Quando però è ospite di qualche programma la sua voce si fa sentire forte e chiaro come quando, durante un’intervista rilasciata ad Eleonora Daniele a Storie Italiane, ha raccontato un periodo molto difficile della sua vita. La figlia di Celentano ha sofferto di depressione, un momento davvero buio della sua vita da cui è oggi è uscita, anche se qualche piccolo strascico nella sua vita è rimasto ancora.

Rosalinda Celentano, la malattia: “Ho affrontato la depressione”

“Ho affrontato la depressione ma dopo 51 anni ne sono uscita, possiamo dire così. La natura non cambia: migliora o si aggrava. A me piacerebbe vivere di musica, poesia, arte.. quando vedo i ragazzi con i cellulari è una cosa che mi spaventa. Mi è stata vicina in questo periodo l’attrice Euridice Axen, e bisogna sempre ringraziare chi ti abbraccia sinceramente” ha confessato Rosalinda Celentano durante una lunga chiacchiera con Eleonora Daniele a Storie Italiane. Oltre al supporto dell’amica, l’attrice Euridice Axen, Rosalinda ha potuto contare sulla famiglia, ma anche sulla sua sconfinata passione per l’arte: “c’è sempre il desiderio di imparare, di fare le cose. Ho ripreso a disegnare e a scrivere delle cose molto forti, sono denunce sotto il profilo sociale. Tutte le cose che penso le disegno e le scrivo”. Non solo, la figlia di Celentano ha anche parlato della musica paragonandola all’amore: “non ha bisogno di altre sovrastrutture, ma semmai sono le altre cose che hanno bisogno della musica e dell’amore. La musica è sempre la mia prima grande passione, anche se io dopo Sanremo ho intrapreso altre strade come il cinema e il teatro”.

Rosalinda Celentano: ecco perché è finita con Simona Borioni

L’attrice, dichiaratamente lesbica, in passato è stata legata all’attrice Simona Borioni. Un amore importante quello tra le due, che ha spinto Rosalinda Celentano a fare coming out e a pensare persino al matrimonio. Poi qualcosa si è rotto per via del brutto vizio dell’alcol della figlia del Molleggiato. “Il problema della dipendenza dall’alcol è uno dei motivi che hanno portato alla separazione” – ha spiegato l’ex compagna – “quando le problematiche di Rosalinda sono riaffiorate, io non ho più tenuto botta, non ce l’ho più fatta. Sono stati 4 anni non semplicissimi. Io non ho mai conosciuto la famiglia Celentano. Credo che se io e la sua famiglia ci fossimo tenuti per mano saremmo riusciti meglio a fare da cuscinetto e da rete ai disagi e alle problematiche di Rosalinda. Separati non si possono ottenere gli stessi risultati. Io, per 4 anni, Rosalinda me la sono vissuta completamente da sola”.



