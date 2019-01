ROSALINDA CELENTANO FIGLIA DI ADRIANO/ “Sono incapace di amare, ho lasciato Simona Borioni” (Adrian)

Rosalinda Celentano, la terza figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, a distanza di diversi anni è tornata protagonista in tv. A pochi giorni dalla messa in onda dell’attesissima graphic novel ideata e scritta dal Molleggiato, l’attrice si è raccontata a cuore aperto nel salotto televisivo di “Detto Fatto” di Bianca Guaccero su Rai2. In particolare l’attrice italiana ha rivelato alcuni retroscena sulla sua vita privata, raccontando il suo rapporto con il cibo e parlando della fine della storia d’amore con l’ex compagna Simona Borioni. Diretta e sincera come sempre, Rosalinda ha parlato anche dei motivi che l’hanno spinta ad allontarsi per otto lunghi anni dal mondo dello spettacolo.

Rosalinda Celentano: il rapporto con il cibo

La terza figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori si è soffermata sul rapporto particolare che ha col cibo. “Hai dichiarato che un giorno hai staccato la presa del frigorifero e hai messo dentro tutti i tuoi cd” chiede Bianca Guaccero all’attrice, che conferma non solo la notizia, ma racconta anche di non avere un buon rapporto col cibo. Per questo motivo Rosalinda Celentano ha deciso un giorno di togliere tutto il cibo dal frigo e di sistemarlo con dei cd semplicemente perché, da amante della musica, preferisce di gran lunga che al posto del cibo ci sia della buona musica. Poi l’artista si sofferma a parlare dei social networks e in particolare racconta come questi mezzi di comunicazione stiano distruggendo valori come l’amicizia e l’amore. Proprio per questo motivo, l’attrice spera che un giorno si possa tornare alla semplicità e autenticità dei rapporti.

“Incapace, attualmente, di amare”

Non solo, Rosalinda Celentano parla anche di amore e della sua vita sentimentale. In particolare l’attrice si sofferma a raccontare di alcune sue relazioni con uomini, ma anche della scoperta del sesso femminile. Per Rosalinda, infatti, le donne hanno un qualcosa in più, e discorrente di amore e storie racconta anche della fine della storia d’amore con Simona Borioni. “Incapace, attualmente, di amare ho deciso di lasciare libera sentimentalmente la signora Simona Borioni, augurandole di cuore tutto il bene del mondo. Tra me e Simona, purtroppo è finita”. Queste le parole con cui la figlia di Celentano ha raccontato la fine della storie d’amore con Simona. Parole che hanno poi trovato conferma nelle dichiarazioni della ex compagna che alla stampa ha detto: “Adesso penso a me. Lei deve imparare prima ad amarsi, altrimenti non potrà amare nessuno”.



