Rosamunde Pilcher Un amore che ritorna/ Su Canale 5 il film con Nele Kiper

Rosamunde Pilcher Un amore che ritorna va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, giovedì 25 giugno, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di una pellicola televisiva realizzata in Germania nel 2016 dalla casa cinematografica ZDF. La regia di questo film è stata affidata a Stefan Bartmann, il soggetto e la sceneggiatura sono stati tratti dall’omonimo racconto scritto da Rosamunde Pilcher mentre nel cast sono presenti tra gli altri Anja Knauer, Xaver Hutter, Nele Kiper, Anian Zollner, Clelia Sarto, Alexander Klaus Stecher e Harvey Schmidt.

Rosamunde Pilcher Un amore che ritorna, la trama del film

Ecco la trama di Rosamunde Pilcher Un amore che ritorna. In un piccolo paesino della splendida regione della Cornovaglia vive una donna di nome Helen che oltre ad essere la maestra delle locali scuole è anche il sindaco. È una donna dal grande carattere oltre che essere estremamente bella. Quotidianamente si deve occupare di tantissime esigenze che riguardano i propri concittadini costretti a fare i conti con un fenomeno di spopolamento delle periferie e delle campagne con tutte le conseguenze negative dal punto di vista logistico. In particolare, un problema piuttosto importante si palesa non appena l’ultimo dottore della cittadina va in pensione. Dunque è compito del sindaco dover rintracciare quanto prima un degno sostituto che possa soddisfare tutte le esigenze previste.

Purtroppo le esigenze della cittadina vanno a contrastare con quelle personali della stessa Helen la quale si vede costretto a prendere in considerazione l’unico candidato a tale ruolo che è Nael ossia il suo ex fidanzato con il quale il rapporti si interruppero in maniera piuttosto turbolenta in ragione di tantissimi disfunzioni e tensioni. La donna vorrebbe evitare che sono ritorno nella cittadina anche perché sta traversando un periodo molto felice dal punto di vista sentimentale e ben presto convolerà a nozze con il suo adorato Edward. Tuttavia dovendo onorare quelle che sono i suoi doveri si vede costretta a mettere davanti a tutte le esigenze dei suoi concittadini così decide di accettare la candidatura del suo ex fidanzato. I due quindi si ritroveranno a passare molto tempo insieme in ragione delle rispettive cariche e ruoli il che mettere in discussione tutto quello che è il futuro sentimentale della bella Helen.



