Rosamunde Pilcher: un’eredità pesante/ Su Canale 5 il film Ulrike Folkerts

Rosamunde Pilcher: un’eredità pesante va in onda oggi, 27 agosto 2020, su Canale 5 a partire dalle ore 16.30. Il film è diretto dalla regista tedesca Heidi Kranz che della saga ha diretto ben tre pellicole, cineasta amatissima in Germania in diverse serie e film per la Tv. ‘SOKO Munchen’, ‘Squadra speciale Stoccarda’ o diversi episodi di un’altra saga ispirata alla letteratura, quella della scrittrice scandinava Inga Lindström, sono i suoi maggiori riferimenti anche in Italia. Il cast è tutto tedesco ed è particolare che una scrittrice britannica abbia trovato la consacrazione non in patria, per quanto amatissima, ma negli stabilimenti cinematografici tedeschi.

Nel ruolo della protagonista troviamo allora Ulrike Folkerts, attrice poco prolifica e conosciuta solamente in patria, accanto a lei l’attore Dirk Martens, che avrete già incontrato nei vari serial SOKO (il CSI tedesco) oppure nella serie ‘Dr. Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen (Dottor Stefan Frank – Il medico a cui le donne fanno affidamento)’, le vicende di un ginecologo rimasto vedovo e sull’orlo della depressione, oppure in ‘Club der roten Bänder’, che rimane con il titolo originale anche nella distribuzione VOX italiana.

Rosamunde Pilcher: un’eredità pesante, la trama del film

Leggiamo la trama di Rosamunde Pilcher: un’eredità pesante. Lynette Dawson è una donna benestante che possiede una compagnia dedita alla produzione e vendita di prodotti naturali. Ha due figli, che adora, Patrik e Robin, ed a loro dovrà lasciare per legge la compagnia per adempiere al suo dovere di moglie, purtroppo vedova. Infatti il marito, prima di morire, aggiunse nel testamento che la moglie avrebbe dovuto generare una fondazione a scopo umanitario a suo nome, ma la legge tedesca non consente ad una ricca imprenditrice di possedere un’azienda a scopo di lucro ed una fondazione umanitaria per timori fondati di eventuali conflitti d’interesse.

Lynette Dawson è una donna tutta d’un pezzo, che amava il marito e le memorie del defunto saranno rispettate, quindi non le interessa affatto cedere la sua azienda per proseguire nel suo scopo umanitario.

Purtroppo Lynette non fa invece i conti con le nuore e, convinta che sarebbero state entusiaste di essere coinvolte negli affari dei rispettivi fidanzati e ipotetici mariti, le due ragazze invece si ritrovano di fronte a possibili carriere e trasferimenti all’estero interrotti dalle decisioni della famiglia Dawson. Lynette ora deve salvare capra e cavoli, azienda e fondazione, quindi rimanere fedele alle memorie del marito ma allo stesso tempo non generare conflitti famigliari nelle relazioni dei due figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA