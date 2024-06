Rosanna Banfi: “Mamma Lucia era il nostro perno”/ “Papà Lino? Da piccola lo vivevo poco”

Rosanna Banfi diventerà nonna: la figlia Virginia è incinta, nonostante la ragazza sia andata in menopausa a 27 anni. Dopo lo choc, la giovane ha cominciato un percorso di PMA, come racconta proprio l’attrice a “Storie di donne al bivio”: “Dopo aver smesso la pillola non arrivava più il ciclo: si era sposata e voleva dei bambini ma non veniva. Un giorno mentre era dal parrucchiere ha raccontato di essere in menopausa e vicino a lei c’era una dottoressa che faceva nascere i bambini con PMA: è stato un incontro fatale. Con questa dottoressa ha cominciato un percorso piuttosto difficile che per due volte non è andato bene ma stavolta sembra stia andando bene”.

Virginia, dopo tanti sforzi, è riuscita a rimanere incinta: “Sta facendo un percorso difficile, complicato: ha tanto coraggio, fa punture di continuo, è piena di ormoni, vorrebbe avere una gravidanza normale… Noi incrociamo le dita e quando questa cosa andrà in porto la sbandiereremo ai quattro venti”. Per Rosanna e il marito Fabio, invece, le cose sono state più semplici: “Siamo stati fortunati che i figli li abbiamo fatti quando li abbiamo voluti. Il primo poco tempo dopo il matrimonio, l’altro qualche anno dopo, circa cinque. Ho vissuto due gravidanze serene e felici”.

Rosanna Banfi: “Papà sta bene ed è in ottima salute”

Da poco più di un anno Rosanna Banfi non ha più la mamma Lucia, moglie di Lino Banfi, morta dopo una lunga malattia. L’attrice, ospite di “Storie di donne al bivio”, racconta: “Mamma mi portava sempre al cimitero a trovare sua mamma: ora che c’è lei, io ci vado e le porto i fiori. E ci vado spesso senza neanche aprire la cappella, vado lì, la guardo da dietro, le dico due parole e me ne vado: le ho parlato anche di Virginia. Lei era il perno della famiglia”. Il papà invece, Lino Banfi, conosciuto da tutta Italia come “nonno Libero”, “sta bene e gode di ottima salute” come racconta proprio Rosanna. Negli ultimi tempi il nonno di tutta Italia ha sviluppato un rapporto stretto con Papa Francesco: “È molto contento di questa cosa del Papa: da anni voleva conoscerlo. Tra loro non dico che ci sia un’amicizia ma c’è un rapporto: l’ultima volta gli ha dato una pacca sulla spalla” rivela la figlia.

Nonostante il dolore per la morte della mamma, è un periodo sereno per Rosanna Banfi, che guarda al futuro con ottimismo: “Ho 61 anni compiuti, me li sento bene: secondo me quest’anno accadranno cose importanti, sia lavorativamente che sentimentalmente. Mi riferisco ovviamente a Virginia, perché mio marito è sempre lo stesso, non ho storie di corna da raccontare: da quando conosco Fabio non c’è stato altro. Lui c’è sempre stato, è importantissimo, anche nel momento della malattia. Noi lavoriamo tutti insieme al ristorante di orecchiette a Roma: papà viene ma come cliente”.

Nonostante negli anni abbia sviluppato un rapporto strettissimo con il papà, quando era una bambina Rosanna Banfi ha vissuto poco il padre: “Quando ero piccolina papà lo vedevo poco perché viaggiava tanto: poi quando è nato mio fratello si è stanziato un po’ perché mamma non riusciva a fare tutto da sola. Quando gli ho detto che volevo fare l’attrice è stata felice ma negli anni ci sono stati vari litigi, soprattutto perché non voleva ragazzi in casa: io un giorno sono scappata. Negli ultimi tempi, dopo la morte di mamma, ci sono stati un po’ di screzi, abbiamo un po’ vacillato perché lei era il perno di tutto”.

La famiglia Banfi, negli ultimi tempi, ha dovuto sopportare non solo la morte di mamma Lucia, ma anche un’altra terribile scomparsa: quella di Amanuel, pronipote di “nonno Libero”. Rosanna Banfi racconta ancora a “Storie di donne al bivio”: “Mamma non si sarebbe data pace, così come non si danno pace i genitori. Una morte voluta è dura da mandare giù ma i genitori sono grandissimi: mio cugino e sua moglie si stanno dando da fare, vanno a parlare nelle scuole, parlano della loro storia… Hanno fatto del dolore un qualcosa di importante. Lo stanno metabolizzando dando un aiuto importante nei confronti di altri”.

