Rosanna Banfi chi è il concorrente? Coppia con Simone Casula, Ballando con le stelle/ Dopo torna il tumore

Chi sono Rosanna Banfi e Simone Casula coppia a Ballando con le stelle 2022

Rosanna Banfi e Simone Casula si presentano come possibili outsider della nuova edizione di Ballando con le stelle, programma che prende il via per la nuova stagione oggi, 8 ottobre 2022, su Rai 1. Si tratta sicuramente di un bel messaggio da parte della figlia dell’attore e comico Lino Banfi tornata in televisione dopo un tumore che l’aveva colpita dieci anni fa. Ci eravamo appassionati della sua storia anche perché figlia di uno degli uomini più amati del mondo dello spettacolo italiano. L’ha ricordato di recente su Facebook postando una foto del 2009 e specificando di non riconoscersi in niente, mandando un messaggio davvero molto positivo: “La vita ti chiude porte in faccia, ma a volte lascia anche uno spiraglio.

Lucia Zagaria, mamma Rosanna Banfi e moglie Lino Banfi/ "Le proviamo tutte contro malattia"

Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio per rivedere il sole”. Chissà quante persone da casa avranno la forza di credere a un ritorno alla normalità grazie anche alla presenza di una donna guerriera e sempre determinata a riprendersi in mano la sua vita.

Chi è Rosanna Banfi, la figlia di Lino torna alla ribalta

Rosanna Banfi è la figlia del famoso attore Lino Banfi, è nata a Canosa di Puglia il 10 aprile 1963 ed è del segno dell’Ariete. Il suo vero cognome è Zagaria e di professione fa l’attrice. Rosanna ha seguito la passione del padre e molto presto ha cominciato a studiato nelle varie accademie teatrali a Roma. Con il nome di Rosanna Zagaria ha lavorato nel film di Giorgio Capitani “Vai avanti tu che mi vien da ridere” e subito dopo “Pappa e ciccia” di Pupi Avati. Negli anni Ottanta ha cominciato ad usare il suo nome d’arte e ha recitato al fianco del padre in pellicole importanti come “Roba da ricchi” per la regia di Sergio Corbucci e “Belle i freschi” diretto da Enrico Oldoini. Sempre accanto a Lino Banfi ha partecipato a fiction di successo per la televisione quali “Il vigile urbano” e “Un medico in famiglia” interpretando Tea. Negli anni Duemila recita in diverse serie televisive interpretando ruoli più o meno importanti come “Angelo custode” e “Raccontami una storia”.

Lino Banfi, padre di Rosanna Banfi/ Sempre vicino a lei dalla nascita alla malattia

Nel 2006 ha volerla nel cast di “Il padre delle spose” è Ludovico Gasparini. In questo film interpreta un lesbica, cinque anni dopo le è stato conferito il “Gay Village Award”. Nel 2009 le è stato diagnosticato un tumore al seno. A parlarne la prima volta è stato Lino Banfi nel corso di un’intervista. Pochi giorni fa Facebook ha condiviso sul suo profilo una fotografia del 2009, ricordandole quel brutto periodo della sua vita. L’attrice fortunatamente dopo un’operazione e cicli di chemioterapia ne è uscita vincente. Sono trascorsi tredici anni e oggi è una testimonial attiva per la prevenzione di questa malattia.Di recente ha partecipato al “Cantante mascherato”, presentandosi al fianco di suo padre nella veste di “Pulcino”. In questa occasione la coppia si è classificata seconda. Rosanna Banfi torna di nuovo in scena e anche questa volta fa parte della scuderia di Milly Carlucci, ma dovrà non nascondersi dentro un maschera, ma uscire allo scoperto su una pista da ballo. Il suo maestro è Simone Casula.

Rosanna Banfi, doloroso ricordo del tumore al seno/ "Non mi riconosco, ma la vita..."

Chi è Simone Casula, curiosità per il nuovo ballerino di Ballando con le stelle 2022

Simone Casula è un’altra new entry nel programma “Ballando con le stelle 2022“ è nato a Cagliari il 5 novembre 1991 ed è del segno dello Scorpione. È un ballerino professionista e anche modello. La danza è sempre stata la sua grande passione, in particolare le sue preferenze cadono sui balli latino-americani. Grazie a questo lavoro è riuscito a raggiungere importanti traguardi. Viaggia molto nel mondo per portare in tournée spettacoli e partecipare a gare di ballo. Ha vinto molti riconoscimenti e premi prestigiosi. Per due volte è riuscito a vincere i Campionati Mondiali di Show Dance e diverse volte i Campionati Italiani. Da qualche tempo ha scelto di ritirarsi dalle competizioni e provare la nuova esperienza dello show televisivo. Su Instagram è molto seguito, ha più di 25 mila followers, con cui condivide una buona parte dei suoi successi professionali, ma scrutando tra le stories troviamo momenti spensierati con amici e parenti. Simone non è figlio unico, ma ha un fratello a cui è molto legato, di nome Paolo. Il suo punto di riferimento è la nonna che adora più di sua madre. Ha una sincera amicizia con Elga Enardu, la sorella di Serena Enardu, ex fidanzata del cantante Pago e moglie dell’ex tronista Diego Daddi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA