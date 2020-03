ROSANNA BANFI, FIGLIA DI LINO/ La lotta al tumore e l’amore tra i suoi genitori

Rosanna Banfi, insieme a Enrico Brignano, ha preso parte alla puntata di “Grande amore”, la trasmissione in onda su Rai 3 per la conduzione di Carla Signoris, moglie di Maurizio Crozza, per raccontare la storia che lega da tantissimi anni i suoi genitori. “Sono una grande esempio di rapporto d’amore. Non ho mai assistito ad una discussione di gelosia. Mia madre ha sempre sostenuto il sogno di mio padre di lavorare nel mondo dello spettacolo senza alcun problema anzi aiutandolo a superare momenti difficili”, sono le sue parole riportate da andriaviva.it. Lino Banfi e la moglie Lucia sono del resto sposati dal 1962 e non sono mancate delle avversità, considerando gli ostacoli tra i familiari che hanno incontrato nel loro sogno d’amore, tanto che sono stati costretti alla cosiddetta “fuitina”.

ROSANNA BANFI, LA LOTTA CONTRO IL TUMORE

Le cose non sono facili nemmeno ora per i due, vista la malattia di Lucia. “Quando andiamo in Puglia, a Canosa, le mostro il suo vecchio negozio, racconto dei nostri primi incontri ma lei non ricorda nulla. Se un giorno non mi riconoscerà più, ci presenteremo di nuovo e ricominceremo. Mi sembra normale!”, sono le parole di Lino Banfi che fanno capire come nonostante le difficoltà l’attore non perda il buonumore. Le difficoltà sono state presenti anche nella vita di Rosanna. “Sì, ho avuto il cancro. Molte si vergognano, non riescono a nominare questa parola invece bisogna far capire che la malattia, in questa società che ci vuole perfetti e vincenti a tutti i costi, non è una colpa”, ha detto l’attrice come riporta domanipress.it

L’IMPEGNO PER CHI COMBATTE CONTRO LA MALATTIA

Una sofferenza che fa parte del passato di Rosanna Banfi e che lei ha deciso di trasformare in forza ed energia per aiutare a sostenere chi si trova nel momento della prova. È infatti diventata madrina di Komen Italia, organizzazione in prima linea nella lotta ai tumori del seno, ed è impegnata nelle campagne di prevenzione. A domanipress.it l’attrice ha anche spiegato che “certamente essere figli d’arte ti può dare il privilegio di avere l’attenzione e la curiosità dei media e di conquistare qualche copertina in più, ma alla lunga può diventare anche un boomerang perché non è sempre facile affrancarsi dal essere ritenuta ‘Quella con il padre famoso’”.



