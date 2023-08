Rosanna Banfi: “Il tumore? Due interventi e una lunga chemio”/ “Legge sull’oblio oncologico? Ecco cosa penso”

Rosanna Banfi e la scoperta del tumore al seno: “Ho subito due interventi e una dolorosa chemio”

Rosanna Banfi ha per anni combattuto contro un tumore al seno. Una scoperta arrivata per caso, quando aveva 45 anni, mentre faceva il bagno. Un momento terribile, ricordato nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù: “Stavo facendo il bagno e ho sentito una pallina al seno. È stato quello l’attimo della scoperta” ha raccontato, precisando cos’è poi accaduto dopo “Non ero preoccupata, ma per scrupolo ho voluto fare un controllo. Due giorni dopo ero già sotto i ferri.” Oggi la celebre attrice è guarita:“Ora ho 60 anni, dopo due interventi e una lunga e dolorosa chemio, sono guarita, perchè di tumore al seno si può guarire”

Rosanna Banfi, come riporta la NostraTv, si è dunque espressa sul nuovo disegno di legge per l’oblio oncologico, che prevede che chi ha avuto un tumore da oltre dieci anni torna ad avere gli stessi diritti delle persone sane. “Cosa penso di questa legge? Mi sento una privilegiata perché in tutti questi anni non mi ero mai accorta delle limitazioni burocratiche che il cancro può imporre” ha ammesso Rosanna Banfi.

Rosanna Banfi dice la sua sulla legge sull’oblio oncologico

L’attrice ha poi aggiunto: “Non ho mai chiesto un prestito, non ho mai dovuto comprare una macchina a rate e, soprattutto, non avrei mai creduto che dopo tutto quello che un malato oncologico passa, dovesse ancora trovarsi sotto i raggi X, questa volta non della chemioterapia bensì da parte dello Stato”. Ha quindi concluso con tono critico: “Questa legge è talmente logica, che ingenuamente la consideravo scontata, invece abbiamo dovuto lottare per chi non è privilegiato come me.”

