Rosanna Banfi è sposata da più di trent’anni con lo stesso uomo, Fabio Leoni, papà dei suoi due figli, Virginia e Pietro. La coppia è molto unita e legata: certamente una rarità nel mondo dello spettacolo, una bella particolarità. I due, infatti, sono molto uniti nonostante stiano insieme da ormai più di trent’anni. Anche Fabio Leoni è un attore nonché sceneggiatore e autore di fiction. I due non amano parlare del loro amore e non sono tante le dimostrazioni pubbliche: poche volte si sono mostrati insieme in programmi, ma è accaduto ad esempio a Ballando con le Stelle, quando lui ha fatto una sorpresa alla moglie che era concorrente.

Rosanna Banfi e la malattia/ "Inutile pensare alla morte dal cancro al seno si può guarire"

Sul profilo di Rosanna Banfi ogni tanto vengono pubblicati scatti in compagnia dell’uomo, il grande amore della sua vita. I due hanno due figli, Virginia, che è nata nel 1993 e che di recente li ha resi nonni della piccola Matilde, che Lino Banfi, il bisnonno, ha presentato ufficialmente ai social, e Pietro, che invece è nato nel 1998.

Fabio e Virginia, marito e figlia Rosanna Banfi/ L'attrice: "il nostro è un meraviglioso amore"

Fabio Leoni, chi è il marito di Rosanna Banfi: “Presentati da amici”

Fabio Leoni è sempre stato vicino alla moglie, anche e soprattutto nel duro momento della malattia, nel 2009. Rosanna Banfi, infatti, si è ammalata di tumore al seno e lui le è rimasto sempre accanto, sostenendola nel duro percorso verso la guarigione, che l’ha vista tornare a vivere e diventare nonna, nel 2024. “Lui è stato bravissimo, mi ha dato tantissima forza e mi è stato vicino nel momento più difficile” ha raccontato proprio l’attrice, che ha avuto la fortuna di avere al suo fianco un grande uomo.

Tempo fa, in un’intervista al programma “Dedicato”, Rosanna Banfi ha spiegato come si erano conosciuti con il marito. “Ci hanno presentati amici, abbiamo passato insieme a capodanno ma lui non mi baciò e andò via” ha raccontato l’attrice, che lì capì di essere particolarmente interessata a Fabio Leoni, quello che poi sarebbe diventato suo marito.

Rosanna Banfi, chi è la madre di Virginia/ "Papà Lino Banfi sta bene e presto diventerà bisnonno!"