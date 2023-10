Rosanna Banfi: “La malattia? Mio marito Fabio sempre al mio fianco”/ “Prima di sposarlo papà Lino mi disse…”

Rosanna Banfi e il marito Fabio Leoni a La Volta Buona: “Un amore che dura da 34 anni”

Rosanna Banfi e il marito Fabio Leoni sono stati ospiti di Caterina Balivo nella puntata di La Volta Buona del 20 ottobre 2023. La coppia, insieme da 34 anni, ha ripercorso la propria storia d’amore partendo dal primo incontro, combinato da alcuni amici in comune, fino al matrimonio di qualche anno dopo.

“Siamo sposati da 31 anni”, ha ricordato Fabio, che ha poi parlato del rapporto col suocero Lino Banfi. “Io ero piuttosto in imbarazzo, lui era abbastanza discreto. – ha ammesso – Ci disse che forse era meglio che verificassimo prima il nostro rapporto convivendo un anno, e magari poi sposarci.” Infine un aneddoto proprio sul giorno delle nozze: “Il giorno del matrimonio a Lino venne la febbre e ci disse di non darci proprio un bacio in chiesa, ma un bacetto così…”

Rosanna Banfi e la malattia: “Mio marito Fabio sempre al mio fianco”

La storia d’amore tra Rosanna Banfi e Fabio Leoni ha superato tanti scossoni che la vita ha messo sul loro cammino. Uno di questi è la malattia di Rosanna, il tumore al seno: “Lui durante la mia malattia c’è stato sempre. – ha ammesso Banfi – Ci amiamo da tanti anni però lui in quel momento ha dimostrato davvero la sua grande maturità, il suo grande amore e l’essere veramente un uomo. Con la malattia si diventa anche brutte, senza capelli, peluria, io mi guardavo allo specchio e non mi riconoscevo ma per lui era la stessa cosa, non gli importava niente del resto, per lui ero sempre Rosanna. E questo mi ha dato una forza enorme.” ha concluso non senza commozione.

