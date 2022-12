Rosanna Banfi: “Mio marito Fabio Leoni vuole risposarmi”/ “Nuove nozze dopo 30 anni”

Rosanna Banfi, ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, programma di Rai Uno condotto da Serena Bortone, ha reso noto che si risposerà con il marito, Fabio Leoni. Proprio lui, ballerino speciale per la moglie nella prima parte della finale di “Ballando con le Stelle“, aveva dichiarato in passato: “La nostra relazione è una sorta di simbiosi. È una relazione che si rinnova continuamente. Rosanna è la mia metà nel vero senso della parola. Non potrei vivere senza di lei, non riesco a immaginarmi senza di lei al mio fianco”.

Lino Banfi e Lucia Lagastra, genitori Rosanna Banfi/ "Li vado a trovare ogni giorno"

ROSANNA BANFI: “MIO MARITO VUOLE RISPOSARMI, NON SO DOVE E QUANDO…”

Così, durante la diretta della puntata di lunedì 19 dicembre 2022 della trasmissione Rai, Rosanna Banfi ha annunciato: “Mio marito vuole risposarmi. Non so dove e quando, ma ci penseremo, dopo 30 anni e spicci. Fabio è un pezzo di legno normalmente, il fatto che si sia prestato a ballare con me è una gran cosa. Prima di questa occasione avevamo solo fatto il ballo della mattonella!”. I prossimi mesi aiuteranno dunque a venire a conoscenza di ulteriori dettagli circa il nuovo matrimonio di Rosanna Banfi e Fabio Leoni, che si riprometteranno amore eterno a distanza di oltre tre decenni dal loro primo “sì”.

LEGGI ANCHE:

Fabio Leoni, marito Rosanna Banfi/ "Il tumore al seno? Mai trattata da malata"ROSANNA BANFI E SIMONE CASULA, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Per Mariotto "orribili"

© RIPRODUZIONE RISERVATA