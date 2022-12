Ballando con le stelle 2022, pagelle 1a finale/ Luisella magnetica, ripescata e…

Ballando con le stelle 2022, pagelle: Luisella Costamagna protagonista

La prima finale di Ballando con le Stelle 2022 è un concentrato di emozioni che spazia dal ritorno in pista di Luisella Costamagna – che si riprende la finale di venerdì prossimo da ripescata – all’infortunio di Gabriel Garko, passando per la romantica “reunion” tra Iva Zanicchi e suo marito Fausto Pinna. Questo e molto altro da raccontare nelle nostre pagelle, che partono inevitabilmente dalla magnetica Luisella Costamagna: la giornalista ruggisce come una leonessa dopo essersi ritirata nelle scorse settimane e strappa con una determinazione pazzesca il pass per la finale. Voto 9, perché ci ha creduto davvero. Con forza, fiducia e stile.

Non ci ha creduto abbastanza, invece, Lorenzo Biagiarelli, che però è stato protagonista di uno spareggio affrontato a petto in fuori e a testa alta. Esce dai giochi senza essere etichettato come “fidanzato di…”. Ed è già qualcosa. Voto 7. Straordinari, come anticipavamo, Iva Zanicchi e il suo Fausto Pinna. Commentarli sarebbe superfluo, in questi casi è meglio lasciar parlare le dolcissime ed intensissime immagini della puntata. Voto 8 e finale meritata per Iva, traguardo di una grande showgirl.

Ballando con le stelle 2022, top e flop prima finale: Paola Barale non si esibisce

Tra i protagonisti della prima finale di Ballando con le Stelle 2022, anche Gabriel Garko malgrado un infortunio che lo ha limitato vistosamente. Voto 6, con molta fantasia e generosità. Difficile infatti giudicarlo da fermo. Alessandro Egger è stato tecnicamente inappuntabile, anche quando ha ballato con la nonna. Forse persino troppo “perfetto” per uno show televisivo. Voto 8 perché la stoffa c’è. Lo stesso dicasi per la coppia formata da Ema Stokholma e Angelo Madonia,a i vertici della classifica di Ballando con le Stelle 2022 e con tutte le intenzioni di rimanerci. Ce la faranno? Difficile dirlo, ma hanno tutte le carte in regole.

Da menzionare tra i ripescandi i volenterosi Mughini (6) e Marta Flavi (6), entrambi piacevoli. Quest’ultima, probabilmente, è stata vittima di un pregiudizio che l’ha penalizzata molto nel suo percorso a Ballando. Come del resto è accaduto Paola Barale, da cui ci si aspettava di più, molto di più. Ieri sera, causa infortunio, si è ritirata dagli spareggi senza nemmeno esibirsi. Un vero peccato. Voto ng. Tornando ai finalisti, si confermano in grande spolvero Porcu e Di Gregorio, mentre Rosanna Banfi e Casula, non hanno bucato come altre volte. Voto 7 e 6.











