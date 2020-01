Rosanna Caltizzone, chi è la fidanzata di Michele Cucuzza/ “Lei è la persona giusta!”

Michele Cucuzza è il primo a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 4. Tocca a lui aprire la porta rossa e dare il via a questa nuova edizione del reality di Canale 5. A guardarlo da casa e tifare per lui c’è la sua fidanzata. Circa un anno fa, ospite a Vieni da me, Cucuzza ha infatti annunciato di non essere più single e di aver conosciuto una donna. Il giornalista è fidanzato da un paio d’anni con un medico estetico calabrese, Rosanna Caltizzone, che vive tra Catanzaro e Roma. Si tratta di una donna che non fa parte del mondo dello spettacolo e che soprattutto preferisce rimanere molto lontana dai riflettori.

Rosanna Caltizzone, chi è la compagna di Michele Cucuzza

Mai infatti la fidanzata di Michele Cucuzza si è vista in tv. Cosa che potrebbe anticipare la difficoltà di vederla ospite nello studio del Grande Fratello Vip. Ma chissà che la lontananza e la mancanza del suo compagno non la spinga a fare nelle prossime settimane una sorpresa al suo compagno, proprio entrando nella Casa del Grande Fratello Vip per lui. Michele Cucuzza ha inoltre due figlie, Carlotta e Matilde, nate da due donne diverse (una giornalista francese e una collega della Rai).

© RIPRODUZIONE RISERVATA