Rosanna Catizzone, fidanzata Michele Cucuzza/ Due storie importanti: una con…

Rosanna Catizzone è un medico estetico di Roma ed è fidanzata ufficialmente con noto giornalista e conduttore radiofonico Michele Cucuzza. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sulla dolce metà del famoso presentatore. Lavorativamente parlando è cresciuta alla scuola Fatebenefratelli di Roma, da circa vent’anni invece lavora come tutor presso la Scuola di Medicina Estetica della capitale. La dottoressa sta vivendo una bellissima storia d’amore con Michele Cucuzza, con cui ormai fa coppia fissa da tempo.

Della loro relazione non si sa moltissimo, perché entrambi hanno deciso di lasciare la coppia al riparo dai riflettori e dai rumors del gossip. Resta quindi complicato capire come si siano conosciuti Rosanna Catizzone e Michele Cucuzza e nemmeno come si sia sviluppata la loro storia d’amore.

Michele Cucuzza, una collega nel suo cuore prima di Rosanna Catizzone

Per quanto concerne il passato sentimentale di Michele Cucuzza sappiamo che ha avuto una storia con una giornalista francese, con la quale ha messo al mondo una figlia. In seguito il conduttore radiofonico è stato impegnato con un’altra donna, pare del suo stesso settore, dalla quale ha avuto un’altra figlia. Con entrambe le sue ex compagne, Michele Cucuzza ha mantenuto ottimi rapporti.

Nonostante le rotture, l’uomo è rimasto in rapporti cordiali, soprattutto per il bene delle figlie. A proposito di genitorialità, il conduttore radiofonico è descritto come un padre molto presente e affettuoso. Adesso si gode l’amore di Rosanna Catizzone, con cui sembra aver trovato un equilibrio perfetto.

