Rosanna Fratello: “Cristiano Malgioglio mi fece svoltare”/ “Mi propose Playboy e…”

Rosanna Fratello, a “Verissimo”, ha raccontato il suo rapporto con Cristiano Malgioglio: “Lui mi ha fatto svoltare, prima di incontrarlo facevo il mio lavoro alla leggera. Mi ha proposto alcune canzoni e da quel momento in poi abbiamo visto che il pubblico apprezzava questa sua idea. Per il lancio di ‘Schiaffo’, Cristiano mi ha proposto di fare la copertina di Playboy, ristampata più volte. È andata bene e sono felice di avere avuto accanto a me Malgioglio. Magari verremo insieme in questo studio televisivo per presentare insieme il nuovo brano, che sarà una bomba”.

Cristiano Malgioglio/ "Gina Lollobrigida grande diva, non è mai stata raccomandata"

ROSANNA FRATELLO, LA DEDICA DI CRISTIANO MALGIOGLIO: “È UNA DELLE NONNE PIÙ BELLE D’ITALIA”

A quel punto, Silvia Toffanin ha mostrato un videomessaggio registrato proprio da Malgioglio per l’artista: “Penso che sia una delle nonne più belle d’Italia. Io ho avuto la fortuna di lavorare con lei e la trovo sensuale, molto sensuale. Quando canta ha una voce riconoscibile, molto interessante. Io ho cercato di scrivere brani particolari per lei, come ‘Schiaffo’, che è stato un grandissimo successo. Volevo una Rosanna Fratello molto sexy, per questo le chiesi di fare un servizio fotografico per ‘Playboy’. Purtroppo Rosanna è una donna molto pigra, avrebbe potuto fare tantissimo nella sua carriera. Spero che lei ritorni a cantare, perché se lo merita ed è ancora una di quelle poche donne che non si sono rifatte”.

LEGGI ANCHE:

Cristiano Malgioglio e la malattia: melanoma/ "Mi dissero che potevo avere 5 mesi…"Malgioglio "Selvaggia Lucarelli mi piace, è libera"/ "Alba Parietti? Il suo bonazzo…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA