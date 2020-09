Rosanna Fratello/ Da “Sono una donna, non sono una santa” alla copertina di Playboy

Rosanna Fratello ha fatto scatenare diverse generazioni con la sua Sono una donna, non sono una santa, la canzone che è finita fra le sue mani in seguito al rifiuto di Iva Zanicchi e Gigliola Cinquetti. “Il motivo è nato prima da una frase musicale a cui Alberto [Testa, ndr] ha messo le prime parole, poi abbiamo proceduto di conserva”, ha detto Eros ciorilli negli anni Settanta a Sorrisi. Due anni prima, la Fratello si era già fatta notare con il brano Non sono Maddalena scritta da Giorgio Conte e partecipato a due Festival di Sanremo. Poi sbarca a Canzonissima e sfida mostri sacri della musica come la Zanicchi, Orietta Berti, Ornella Vanoni e Massimo Ranieri. “Come cantante in gara, la competizione mi sembra feroce, massacrante, indegna di chi svolge un lavoro da professionista”, aveva dichiarato la Fratello a La Domenica del Corriere, “quindi dovrebbero abolirla. Ma so benissimo che non lo faranno mai. Però le giurie in sala possono eliminarle: dovrebbero lasciare soltanto quella dei giornalisti, ma che sia composta da giornalisti esperti”. Parole che potrebbero sembrare attuali, dato il caos di polemiche che ha sempre interessato le manifestazioni canore di ogni tipo, Festival compreso.

ROSANNA FRATELLO, IN COPERTINA SU PLAYBOY NEGLI ANNI 80

La discrezione è sempre stata una bandiera da sventolare per Rosanna Fratello. Al netto di quel matrimonio celebrato nel ’75 e con un uomo che ancora oggi è al suo fianco, che le ha dato la possibilità di diventare madre. Infine anche nonna, il tutto lontano da ogni tipo di riflettore. “Mi piacerebbe tornare, ne ho fatti sette di Festival”, ha detto poco tempo fa al settimanale Oggi, parlando di Sanremo, “ritengo di far parte di quel gruppo di cantanti che ha fatto la storia di Sanremo e allora perchè non riconoscerlo? A volte ti chiedi perchè certi artisti…”. Oggi, giovedì 10 settembre 2020, Rosanna Fratello ritornerà ospite di C’è tempo per, ad un mese di distanza dalla sua ultima ospitata. Parlerà anche del suo matrimonio? Dopo aver conosciuto il marito a soli sei anni, la Fratello non ha lasciato trapelare nulla su una possibile crisi di coppia. In realtà c’è stata e il motivo è molto semplice: “Quando ho posato per Playboy. In quel periodo la rivista interpellava tutte le cantanti: Patty Pravo, Iva Zanicchi, io… Un po’ tutte abbiamo posato. Erano gli Anni 80, Malgioglio mi disse ‘Mi piacerebbe lavorare con te, ma sei troppo seriosa’. E io mi sono lasciata convincere”.



