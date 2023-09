ROSANNA LAMBERTUCCI E MARIO DI COSMO/ Matrimonio a 77 anni: “Mi sono sentita speciale dal primo momento”

Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo raccontano il loro amore e il loro bellissimo matrimonio nel corso dell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo. “La proposta di matrimonio è arrivata al luna park la prima volta che siamo usciti insieme. – racconta Mario su Canale 5 – Si è divertita come una pazza, e mentre ci guardavamo negli occhi le ho detto: ‘Lo sai che ti sposerei domani?’, e lei mi ha detto ‘E io pure!’, poi in realtà ci abbiamo messo un po’”.

Angelica Amodei e Alberto, figlia ed ex marito Rosanna Lambertucci/ "Dopo separazione papà voleva che lei..."

Il matrimonio è poi arrivato e Rosanna si dice ancora oggi emozionatissima per quel giorno stupendo: “Lui mi ha fatto sentire speciale dal primo momento. Ero talmente emozionata che non sembrava il mio terzo matrimonio ma il primo.” Per Rosanna Lambertucci questo è stato infatti il terzo matrimonio, invece è stato il primo per lui. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo sposi/ "La mia felicità, oggi, è nei suoi occhi"

ROSANNA LAMBERTUCCI E MARIO DI COSMO OSPITI A “VERISSIMO”

Rosanna Lambertucci e il suo neo marito, Mario Di Cosmo, saranno protagonisti questo pomeriggio nel salotto televisivo di “Verissimo” per la loro prima intervista di coppia: infatti tra gli ospiti di punta dell’appuntamento del sabato col talk show condotto come al solito su Canale 5 da Silvia Toffanin ci saranno infatti la 77enne conduttrice televisiva, giornalista e nutrizionista capitolina che, dopo la fine del matrimonio con Alberto Amodei (l’uomo che l’aveva resa madre della sua prima e unica figlia, Angelica), scomparso prematuramente nel 2014, ha deciso di convolare a giuste nozze con Mario Di Cosimo la scorsa estate. Ma cosa sappiamo della loro relazione e del matrimonio celebrato ‘in bianco’ in quel di Sabaudia il 7 luglio?

Rosanna Lambertucci si è sposata con Mario Di Cosmo/ Matrimonio a 77 anni: "Tutto mi sarei immaginata..."

In attesa di scoprire cosa racconteranno Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo negli studi del talk show di Canale 5 possiamo ripercorrere la loro recente storia d’amore che ha visto peraltro la conduttrice televisiva tornare a salire sull’altare dopo il primo e il suo secondo matrimonio: la coppia infatti aveva iniziato questa relazione sentimentale circa otto anni fa e proprio nel salottino di “Verissimo” la 77enne romana aveva confessato alla Toffanin l’intenzione di pronunciare il terzo fatidico ‘sì’ con il più giovane compagno. E così lo scorso luglio Rosanna e il suo Mario sono diventati marito e moglie unendosi in matrimonio presso il Santuario della Madonna della Sorresca in quel di Sabaudia, col magazine ‘Chi’ a pubblicare in esclusiva la prima foto della giornalista in abito nuziale (un classico abito bianco da sposa ma con la coda ‘a sirena’).

LAMBERTUCCI, NOZZE A 77 ANNI: “MARIO MI CHIESE DI SPOSARLO GIA’ QUANDO…”

“Non c’è un’età per essere felici” aveva raccontato in passato Rosanna Lambertucci, spiegando il motivo dietro le sue seconde nozze pur ironizza sul fatto che “tutto mi sarei immaginata nella vita tranne che un giorno sarei tornata all’altare!” come rivelato al settimanale diretto da Alfonso Signorini nel corso di un’altra bella intervista. “Mario mi ha chiesto di sposarci il primo giorno che siamo usciti” aveva invece spiegato ancora a una incredula Toffanin, rendendo conto anche dei dettagli del loro primo incontro. “Lui si era presentato, poi aveva chiesto di incontrarmi, ma io ero stata sempre molto reticente, poi una domenica finalmente facciamo questa uscita (…) Lui mi ha guardata e mi ha detto: Rosanna ti devo dire una cosa che non solo non ho mai detto, ma non ho neanche mai pensato”.

Non solo: pare che Mario Di Cosimo non avesse mai pensato di sposarsi in vita sua: “‘Lo sai? Io ti sposerei domani’ mi ha detto: lui è un uomo solido, proiettato nel futuro, ma molto all’antica” aveva rivelato ancora la Lambertucci a proposito dell’uomo a cui si era unita nel corso di una cerimonia religiosa e aperta a circa 300 invitati. E chissà che dopo le nozze per lei non ci sia un’altra soddisfazione, ovvero un ruolo da protagonista nella prossima edizione di “Ballando con le Stelle”: la conduttrice e nutrizionista, infatti, di recente ha pubblicato sui propri social un video in cui mostra di essere in grande forma allenandosi in vista dello show in prima serata di Rai 1. “Conto molto sul vostro affetto, sul vostro sostegno perché veramente… io ce la metterò tutta, ma mi raccomando… e continuo ad allenarmi. Speriamo bene!” aveva detto nel video casalingo pubblicato su Instagram e in cui, con un brano di sottofondo molto ‘catchy’, improvvisava qualche passo di danza.











© RIPRODUZIONE RISERVATA