Rosanna Lambertucci e Simone Casula, concorrenti Ballando con le stelle 2023/ “Qui per vincere le mie paure”

Rosanna Lambertucci e Simone Casula una delle coppie in gara a Ballando con le Stelle 2023

Rosanna Lambertucci e Simone Casula sono una delle coppie di concorrenti di Ballando con le Stelle 2023. C’è grande attesa per la nuovissima stagione del dance show campione d’ascolti del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Quest’anno tra i concorrenti pronti a scatenarsi sulla pista da ballo c’è anche la conduttrice Rosanna Lambertucci pronta a stupire tutti sulla pista da ballo. La più sana e più bella d’Italia è pronta a mettersi in gioco nel popolare programma del sabato sera e alla vigilia della puntata del debutto non nasconde di avere paura. A guidarla in questa avventura televisiva c’è il ballerino professionista Simone Casula.

Dopo anni di balli latino-americani che l’hanno portato a viaggiare in tutto il mondo vincendo svariati premi e riconoscimenti, Simone punta molto sulla concorrente. Le prove in sala da ballo sono partite benissimo e proprio il ballerino, in una clip di presentazione mostrata a Domenica In, non nasconde il suo entusiasmo complimentandosi con la conduttrice tv.

Rosanna Lambertucci a Ballando con le Stelle 2023

L’annuncio della partecipazione di Rosanna Lambertucci a Ballando con le Stelle 2023 è arrivato sui social. “Sarò la prossima concorrente di Ballando con le stelle” – ha confessato proprio la conduttrice in una storia Instagram confermando così le voci che la volevano tra i papabili protagonisti del dance show del sabato sera di Raiuno. La Lambertucci si è mostrata intenta a correre su un prato in fase di allenamento in previsioni dell’avventura televisiva che l’attende. “D’altra parte quest’anno devo fare Ballando con le Stelle e se non sono allenata… speriamo di farcela” – ha detto la conduttrice che ha poi rivolto una sorta di invito di incoraggiamento ai suoi fan e a tutto il pubblico.

“Ho bisogno del vostro supporto” – ha aggiunto la Lambertucci che ha poi precisato – “quest’anno sarò concorrente a Ballando, e parlo di coraggio perché il coraggio è soprattutto vincere le proprie paure. E io un po’ di paura ce l’ho”.











