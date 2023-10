Ballando con le stelle 2023, chi sono i concorrenti e i maestri?/ Lorenzo Tano in coppia con…

Ballando con le stelle 2023: anticipate le coppie competitor, lo spoiler TV e Streaming

Fervono i preparativi per la messa in onda di Ballando con le stelle 2023, in partenza sotto la conduzione di Milly Carlucci, e intanto tra i competitor fa rumore l’ingaggio di Lorenzo Tano. Quest’ultimo figlio d’arte dell’attore hard famoso, Rocco Siffredi, fa coppia fissa – tra le preannunciate coppie concorrenti in gara a Ballando con le stelle- con una professionista ballerina nel corpo di ballo dello show.

Il dancing show del sabato sera, che Milly Carlucci conduce in partnership con Paolo Belli, prevede un cast ricco di partecipanti ballerini vip al debutto in corsa nel duetto formato con un ballerino o una ballerina professionista nel corpo di ballo a Ballando con le stelle 2023. E, tra le anticipazioni TV del format, in partenza il 21 ottobre 2023 in chiaro tv su RaiUno e in streaming online sul sito web Raiplay, spunta la data di messa in onda del via, fissata per il 21 ottobre 2023.

Habemus le coppie protagoniste di Ballando con le stelle

E non é tutto. Perché lo spoiler TV e Streaming di Ballando con le stelle anticipa altresí le accoppiate dei concorrenti, chiamati ad esibirsi sulla pista da ballo, nella notte della febbre del sabato sera di casa Rai.

Gli abbinamenti di partneraggio ripresi online da Davide Maggio sono così di seguito preannunciati:

–Giovanni Terzi é chiamato ad esibirsi con Giada Lini;

–Teo Mammucari farà coppia fissa con Anastasia Kuzmina;

–Ricky Tognazzi sarà in pista con Tove Villfor;

–Lino Banfi sarà accompagnato da Alessandra Tripoli;

–Lorenzo Tano, rappresentativo della proposta giovane e della categoria “figli d’arte” tra i competitor, si esibirà con Lucrezia Lando;

–Carlotta Mantovan sarà accompagnata da Moreno Porcu;

–Paola Perego è affidata alla guida di Angelo Madonia;

–Simona Ventura sarà guidata da Samuel Peron;

-al fianco di Rosanna Lambertucci habemus Simone Casula;

– Sara Croce é affidata in pista a Luca Favilla;

–Antonio Caprarica concorrerà in coppia con Maria Ermachkova;

-Wanda Nara (reduce da una battaglia con una malattia) stringe le forze con Pasquale La Rocca, che lo scorso anno si é decretato vincitore a Ballando con le stelle, in coppia con la vip Luisella Costamagna.

Giuria di Ballando con le stelle confermata: nessun addio, nessun nuovo elemento

Coppie in gara a parte, nei giorni scorsi è stato sciolto finalmente anche il mistero sulla giuria, che per settimane ha tenuto banco in estate su tutti i siti di televisione, compreso il nostro: si è detto a lungo che vi sarebbero stati dei cambiamenti ma Milly Carlucci a quanto pare ha preferito mantenere intatto il cosiddetto ‘usato sicuro’, dunque dal 21 ottobre ritroveremo al banco dei temuti giudici la storica presidente Carolyn Smith con i riconfermati Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Non mancheranno, inoltre, il custode del tesoretto Alberto Matano e la tribuna del popolo Rossella Erra. Insomma, gli ingredienti affinché anche quest’anno Ballando abbia successo ci sono tutti!

