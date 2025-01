Rosanna Lambertucci è stata ospite stamane di Storie Italiane e nell’occasione ha raccontato un fatto inedito, di essere stata vittima di una rapina in casa, o meglio, di un tentativo. In studio, in diretta su Rai Uno, si parlava di una 83enne di Terni massacrata brutalmente da un presunto ladro, e a riguardo Rosanna Lambertucci ha spiegato: “Io 3 mesi fa ho subito un tentativo di rapina durante la notte, è squillato l’allarme e mi sono trovata due persone in casa”.

Quindi ha proseguito: “Loro erano entrati dalla finestra dalla cucina, poi ho chiuso a chiave e sono riuscita a fare casino poi loro sono scappati. La polizia mi ha detto che sono stata fortunata perchè mi ha detto che loro entrano in casa quando qualcuno dorme, perchè vanno in camera da letto, ti chiedono di aprire la cassaforte, magari ti malmenano. Io sono rimasta terrorizzata e ho messo altri due allarmi supplementari, vivo in una casa con giardino, e questi sono racconti terrificanti”. Proprio nelle scorse ore è emersa la notizia della rapina nella villa di Maria Rosa Angelli, sorella 99enne dell’Avvocato: in quel di Fiumicino hanno immobilizzato il vigilante e la domestica poi 5 ladri hanno portato via la cassaforte.