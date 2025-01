Una rapina a villa Agnelli è stata portata a termine poche ore fa, nella notte fra l’8 e il 9 gennaio 2025 scorsi. A essere presa di mira è la sontuosa residenza dove vive Maria Sole Agnelli, la 99enne sorella dell’Avvocato, ex presidente della Fiat e della Juventus. La notizia ha fatto il giro del web, riportata dai principali quotidiani online, e secondo quanto riferisce Today i ladri entrati in azione sarebbero stati senza scrupoli. Una volta varcate le soglie della villa Agnelli, in maniera illegittima, avrebbero immobilizzato un vigilante, dopo di che lo avrebbero legato di modo che risultasse innocuo e non potesse chiamare i soccorsi.

SCIOPERO TRASPORTI E SCUOLA 10 GENNAIO 2025/ Mezzi Atm Milano e Atac Roma, agitazione in corso: gli orari

Lo stesso è stato fatto con la governante, e una volta sbarazzatosi del personale di guardia e di servizio, i topi di appartamento hanno potuto agire in maniera indisturbata, portando via tutto ciò che potevano. In particolare hanno smurato la cassaforte, dove al suo interno vi era un bottino decisamente prezioso, fra gioielli e orologi di lusso. Non è ben chiaro a quanto ammonti il maltolto ma si potrebbe parlare di centinaia di migliaia di euro visto il prestigio della famiglia Agnelli.

Incendio Los Angeles, morti salgono a 10/ 20.000 acri bruciati solo a Palisades “E' terrificante”

RAPINA A VILLA AGNELLI A FIUMICINO: MARIA SOLE DORMIVA

Today ricorda come la villa dove vive Maria Sole Agnelli si trova a Torrimpietra, che a discapito di quanto si possa pensare, non è in provincia di Torino, vicino alla sede della Fiat ma in quel di Fiumicino, a pochi passi da Roma. Fortunatamente la 99enne padrona di casa dormiva in un sonno profondo e non si è accorta di nulla, ma nel caso in cui si fosse destata dal dormire nessuno può dire come sarebbe finita vista la veneranda età della padrona di casa.

Sulla vicenda è stata aperta una indagine per cercare di risalire ai responsabili attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza della stessa abitazione, nonché sentendo il racconto di vigilante e domestica, ma come spesso e volentieri accade in questi casi, coloro che entrano in azione sono criminali addestrati e incappucciati, che difficilmente fanno in modo di essere riconosciuti.

Tesla Model Y, svelata la versione 2025 Juniper/ Dall'autonomia al design esterno: ecco cosa cambia

RAPINA A VILLA AGNELLI A FIUMICINO: ERANO IN 5

Il vigilante, come precisa il Corriere della Sera attraverso il suo sito web, è stato immobilizzato nella guardiola dell’ingresso, mentre la domestica all’interno della stessa abitazione e sembra che ad entrare in azione siano stati almeno cinque criminali, che hanno agito con il favore delle tenebre.

La guardia giurata deve aver passato attimi di terrore visto che, quando è stata immobilizzata, si trovava nella sua auto fuori dal cancello della villa, mentre la governante viene descritta dal quotidiano di via Solferino come una donna di mezza età, che sicuramente non avrà opposto resistenza a vedere il gruppo di malviventi. I due ostaggi sono comunque illesi e dopo qualche ora sono riusciti a liberarsi delle corde e a dare l’allarme, chiamando i carabinieri, che sono intervenuti nel giro di pochi minuti. Non è chiaro se i banditi fossero armati o meno, ma non è da escludere che avessero dei coltelli o delle pistole per spaventare ancora di più vigilante e governante, di modo che gli stessi non compissero atti scellerati.