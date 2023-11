Rosanna Lambertucci: “Mio marito Mario? Il primo incontro in un luna park”/ “Lucarelli è come fosse un’amica”

Rosanna Lambertucci a Ballando con le stelle: “Lucarelli? Come fosse un’amica”

Rosanna Lambertucci e il compagno di ballo Simone Casula sono stati ospiti di La volta buona, programma condotto da Caterina Balivo. La coppia di ballo concorre a Ballando con le stelle 2023, nel quale la nutrizionista si è messa in discussione nonostante le critiche della giuria.

“La più brava con me è stata la Lucarelli, io con lei ho due cose in comune che in realtà me la rendono amica, amica dentro di me. Lei adora i gatti come me, adora gli animali e quindi è nel mio cuore… e poi è una che, non sembrerebbe, ma si commuove e questa cosa a me ha colpito“.

Rosanna Lambertucci parla del marito Mario: “Ha capito che non ero me stessa”

Lambertucci è convolata a nozze all’età di 77 anni, a settembre, con il suo Mario Di Cosmo. Ai microfoni de La volta buona, la conduttrice ha parlato del giorno in cui ha conosciuto suo marito: “Quando io ho conosciuto Mario, il mio neo-marito, lui aveva colto un mio momento di grande fragilità; venivo da un dolore molto grande, diciamo che non ero più me stessa e lui se ne era reso conto. Io non lo conoscevo, lui mi seguiva nel mio lavoro, mi seguiva sui social ma lui ha capito che in quel momento io avevo bisogno di leggerezza“.

Rosanna Lambertucci aggiunge: “Quando mi ha invitata a uscire la prima volta non mi ha portato a cena in un posto romantico a lume di candela, con la coppa di champagne, mi ha portato alle giostre, al luna park di Cinecittà World. Ci siamo divertiti come pazzi e, ad un certo punto, mi guarda seriamente negli occhi e mi dice: “Rosanna io non l’ho mai detto a nessuno, non avrei mai pensato di poterlo dire in vita mia, lo sai io ti sposerei domani”. Pensavo fosse tanto per dire, ma l’ha detto seriamente. Da quel momento lui ha deciso che mi avrebbe sposata. Sono passati otto anni, ma ci è riuscito“.

