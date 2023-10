Rosanna Lambertucci: “Sbagliai a separarmi dal mio ex”/ Figlia Angelica “Mamma sempre vicina a papà”

Rosanna Lambertucci e la figlia Angelica sono state ospiti oggi di Storie Italiane. Rosanna Lambertucci si è separa dal suo ex marito dopo un matrimonio durato 20 anni: “Ci siamo separati nel 1995 e ci eravamo sposati nel 1974, quindi dopo tanti anni”. La figlia ha commentato: “Più o meno avevo 17/18 anni quando è accaduto. Ovviamente i figli ci restano male Eleonora, ci soffrono, ma io credo di essere stata molto brava perchè ho cercato di non fargliela vedere ma una cosa che voglio dire, e che dico sempre, è cercare quando possibile di rispettare i figli e rispettarsi, oltre a rispettare quello che è stato il percorso fatto assieme”.

“Io mi ricordo – ha proseguito la figlia di Rosanna Lambertucci – che papà andò via di casa e mia mamma aveva un appartamento vuoto e lei lo aiutò a sistemarlo, lavoravano tutti e due e hanno deciso di vivere entrambi con quello che avevano, e c’era sempre il rispetto della famiglia, il Natale si faceva sempre insieme in famiglia, il Natale era solo per noi. Abbiamo sempre cercato, anche se litigavano e si rinfacciavano le cose, di mantenere il rispetto e questa cosa lo ha imparata e dico sempre a Claudio il papà di Caterina con cui sto insieme a 22 anni, che se mai dovessimo lasciarci Caterina sarà sempre al primo posto e cercherò sempre di renderla serena e di mantenere comunque la famiglia e anche se non è facile credo di essere stata molto fortunata ad avere due genitori che ce l’hanno fatta, sento storie molto drammatiche”.

ROSANNA LAMBERTUCCI E LA FIGLIA ANGELICA: “PRIMA DI SEPARARSI BISOGNA PENSARE BENE”

Rosanna Lambertucci aggiunge: “Prima di separarci bisogna pensarci bhe, la separazione mia con il mio ex marito è stato un errore”. Angelica ha replicato: “Mia mamma mi ha detto che se avesse capito il bene profondo che c’era fra lei e papà non lo avrebbe mai lasciato, ci sono le montagne russe nella coppia. Poi si è visto quando papà si è ammalato, lei lo ha curato come se fosse una moglie”.

Cristiana Ciacci, figlia di Bobby Solo, ha aggiunto: “Anche la storia di mio papà con mia mamma è molto simile, si sono lasciati ma credo che il loro amore non sia mai finito, lei non ha voluto soldi da papà, e hanno mantenuto sempre un rapporto di amicizia anche se litigavano, mia padre non faceva un passo senza chiedere consiglio a mia mamma”.

