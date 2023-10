Selvaggia Lucarelli punge Rosanna Lambertucci: “A Ballando avrà tutti 10″/ Carolyn Smityh su Wanda Nara…

Selvaggia Lucarelli e il commento su Rosanna Lambertucci a Ballando con le stelle 2023

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle 2023 e se i concorrenti sono alle prese con dure sessioni di allenamento, i giudici scaldano i motori. Anche per l’edizione che prenderà il via sabato 21 ottobre, Milly Carlucci ha confermato la giuria composta da Carolyn Smith, Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino. Una giuria che non teme Rosanna Lambertucci. Quest’ultima, in particolare, commentando la scelta di partecipare al programma del sabato sera di Raiuno, in merito ai giudizi di Selvaggia Lucarelli, ha dichiarato:

“A me la giuria di Ballando non spaventa e Selvaggia, a dirla tutta, mi piace molto e la stimo. Lei è una donna intelligente, simpatica, arguta, bella, ironica poi, inutile girarci attorno, non si può piacere a tutti. In ogni caso accettare le critiche fa parte del pacchetto“. E su Instagram, la Lucarelli ha risposto: “Ovviamente Rosanna Lambertucci avrà tutti 10“.

Carolyn Smith e le parole su Wanda Nara

Tra i concorrenti più attesi di Ballando con le stelle 2023 c’è anche Wanda Nara. Una presenza che Carolyn Smith non solo promuove la presenza della moglie di Mauro Icardi nello show, ma la considera anche essenziale. “Il nuovo cast lo trovo molto interessante. Una buona parte di concorrenti è già conosciuta dal pubblico. Non vedo l’ora di iniziare e mi piacciono i personaggi che sono stati scelti. Wanda Nara? La sua presenza è essenziale”, ha detto.

“Tante volte le donne ma anche gli uomini hanno paura di sottoporsi alle cure. Soprattutto i più giovani devono essere sensibilizzati sull’importanza della prevenzione. L’età di alcuni concorrenti? Per me è una vera cretinata criticare l’età. Conosco tante persone grandi che dimostrano meno di giovani che invece al contrario sembrano vecchi“, ha concluso.

