Rosanna Lambertucci si sposa a 77 anni/ Convolerà a nozze con Mario Di Cosmo

Rosanna Lambertucci: “Tutto mi sarei immaginata nella vita tranne che un giorno sarei tornata all’altare”

Rosanna Lambertucci sposa a 77 anni. Il 7 luglio a Roma la conduttrice convolerà a nozze con il compagno, l’imprenditore Mario Di Cosmo, più giovane di lei. “Tutto mi sarei immaginata nella vita tranne che un giorno sarei tornata all’altare”, ha detto al settimanale Chi Rosanna che è al suo terzo matrimonio. La conduttrice è pronta per iniziare un nuovo capitolo: “La vita non smette mai di sorprendermi, i sentimenti li controlli soltanto se non li hai“. La cerimonia, ha aggiunto la giornalista, si terrà “in una chiesa in cui sono andata a pregare per molto tempo nei momenti più difficili. Poi, la sera, festeggeremo con gli amici di sempre”.

Angelica Amodei, figlia Rosanna Lambertucci/ "Unite dalla morte di papà, è mia forza"

Al matrimonio ci saranno 300 invitati e i testimoni di nozze della sposa saranno “un’amica speciale, Eleonora Daniele insieme al marito Giulio Tassoni”. Riguardo al vestito, sarà “bianco, bello, semplice ed elegante allo stesso tempo”, “un abito da sogno“, ha evidenziato Lambertucci. Poi gli sposi andranno in viaggio di nozze in barca tra le isole Pontine e infine a Procida, “il posto del cuore di Mario”.

ROSANNA LAMBERTUCCI, FIGLIA ANGELICA AMODEI/ "Matrimonio? All'inizio mi ha mentito"

Rosanna Lambertucci svela: “A darmi la spinta è stato mio fratello Alberto la scorsa estate”

Rosanna Lambertucci è apparsa decisamente felice nel ricordare la sua storia con l’imprenditore Mario Di Cosmo: “A darmi una spinta fortemente motivazionale è stato mio fratello Alberto, la scorsa estate – ha rivelato la conduttrice – Pochi giorni prima della sua tragica scomparsa mi ha detto: ‘Rosanna, sposa Mario perché ti vuole bene. Non avere timore e non distruggere il futuro per la paura di non voler dare dolori a quello che è stato il tuo passato’. Non l’ho mai raccontato a nessuno, neanche a Mario”. Nel suo passato l’ex marito Alberto Amodei, dal quale ha avuto la figlia Angelica, che è morto quando i due si erano già lasciati: “Mi piace pensare che il suo ultimo regalo sia stato proprio l’avermi fatto incontrare Mario”, ha raccontato la Lambertucci. La figlia Angelica, inizialmente non aveva preso bene questa storia della mamma; ora ha un bellissimo rapporto con Mario.

Rosanna Lambertucci: "Dopo 8 anni sposo Mario"/ "Proposta? Al primo appuntamento"

Ex assistente parlamentare, Mario Di Cosmo è molto più giovane di Rosanna Lambertucci. Non ha mai rivelato la sua età nonostante inizialmente, questo per la conduttrice sembrava essere un problema, poi l’amore ha fatto superare ogni cosa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA