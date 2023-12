Rosanna Lambertucci spiazza a Ballando con le stelle 2023/ Selvaggia Lucarelli: “Hai trovato uno spacciatore?

Ballando con le stelle 2023: Rosanna Lambertucci convince la giuria

Sta andando in onda la semifinale di Ballando con le stelle 2023 e tra le coppia allo spareggio per contendersi il rientro in gara c’è anche quella formata da Rosanna Lambertucci e Simone Casula. Il percorso nello show della conduttrice esperta di diete e vita sana è stato tutt’altro che in discesa anzi la giuria non le aveva risparmiato le peggio critiche, Guillermo Mariotto le consigliò di fingersi morta, ed i voti peggiori. Spesso Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto le hanno dato degli 0. E invece questa sera ha spiazzato tutti

ROSANNA LAMBERTUCCI E SIMONE CASULA, BALLANDO CON LE STELLE/ Vincono il ripescaggio e rientrano in gara

Rosanna Lambertucci, in coppia con Simone Casula, per il ripescaggio di Ballando con le stelle 2023 si è presentata con un energico Jive che ha convinto tutti. I primi a farle i complimenti sono stati gli esperti Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira. Mentre successivamente a complimentarsi per il suo netto miglioramento sono stati tutti i giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto.

Rosanna Lambertucci: “Ballando con le stelle? Mi hanno dato 4 soldi”/ “Il cinismo di Teo Mammucari…"

Rosanna Lambertucci lascia senza parole Selvaggia Lucarelli: “Hai un nuovo spacciatore?”

Il Jive di Rosanna Lambertucci e Simone Casula a Ballando con le stelle 2023 ha lasciato incredula la giuria. Carolyn Smith si è complimentata: “Bravissima, hai straballato, coreografia giusta, tempo giusto, attitudine giusta tutto stupendo” Poi è arrivato il turno di Selvaggia Lucarelli che non ha fatto mancare la sua ironia: “Rosanna ma hai trovato una nuova energia o un nuovo spacciatore?” Complimenti anche da parte di Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni ed infine Fabio Canino. Quest’ultimo ha ammesso: “Tu sei quella che ha sputo cogliere al volo la seconda opportunità e che soprattutto, oltre Ballando, insegna a non mollare mai” Ed i voto sono stati spiazzanti, eccetto l’8 di Iva Zazzaroni tutti gli altri hanno dato 10 per un totale di 48.

“Dopo i 50 anni difficile perdere peso”/ Rosanna Lambertucci: “Dieta? Dobbiamo prima pulire il fegato”

Rosanna Lambertucci, non ha iniziato con il piede giusto questa esperienza nello show di Milly Carlucci. Ad accorgersi della sua tensione e del suo imbarazzo è stato Teo Mammucari. La conduttrice dunque lo ha voluto pubblicamente ringraziare perché il suo prenderla simpaticamente in giro era anche un modo per farle superare tutto con leggerezza. Insomma adesso Rosanna Lambertucci sembra un’altra ballerina, sarà lei la vincitrice del ripescaggio?











© RIPRODUZIONE RISERVATA