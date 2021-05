Rosaria Cannavò eliminata all’Isola dei Famosi 2021?/ Il pubblico: “Non pervenuta”

Ma c’è Rosaria Cannavò sull’Isola dei Famosi? Siamo sicuri di averla vista qualche volta e mentre i maschietti si affannano ad osservarla per via dei suoi costumi striminziti e per le sue curve mozzafiato che mette in mostra anche ballando con Valentina Persia e gli altri, altri spettatori si chiedono: ma che cosa sta facendo? Non l’abbiamo vista pescare, se non agli inizi, e nemmeno cucinare. Non è riuscita nemmeno a mettersi in mostra con liti e trash che ci aspettavano da lei ma ultimamente si è data da fare solo quando è arrivato il momento di mettersi un po’ in gioco al fianco di Miryea Stabile. Le due hanno molto legato in questi giorni tanto che proprio la siciliana si è detta certa che negli occhi della Pupa ci sia un po’ di tristezza dovuta alla sua storia passata.

Beatrice Marchetti/ Beniamina del pubblico e di Francesca Lodo: "Grazie di tutto!"

Rosaria Cannavò eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

In particolare, Miryea Stabile proprio con lei si è sfogata parlando del suo passato e questo è l’unico momento in cui abbiamo notato anche Rosaria Cannavò che non ha potuto far altro che raccogliere il suo sfogo. La Pupa si è lasciata andare alle lacrime nel corso della notte mentre si trovava in compagnia di alcuni naufraghi: “Non ce la faccio più”. A quel punto proprio la bella siciliana ha rilanciato: “Se ti fai prendere dallo sconforto è peggio, pensa che siamo alla fine”. Il resto lo scopriremo solo questa sera perché la siciliana potrebbe uscire lasciando da sola la neo amica.

LEGGI ANCHE:

Isolde Kostner/ Tutti contro di lei: "Non fa mai un ca*zo e ci nomina tutti!"Emanuela Tittocchia eliminata all'Isola dei Famosi?/ "Sogno Awed e i suoi massaggi.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA