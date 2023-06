Rosaria Cannavò ha partorito: è nata Atena/ L’ex naufraga mamma per la prima volta: il dolce annuncio

Rosaria Cannavò ha partorito: è nata Atena

Fiocco rosa per Rosaria Cannavò che è diventata per la prima volta mamma. La showgirl nonchè ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha partorito lo scorso 25 giugno mettendo al mondo la piccola Atena, frutto del suo amore con il compagno Francesco Casagrande. Ad annunciare l’arrivo di Atena con la prima foto della bambina, ma anche quelle in cui c’è una sorridente Rosaria sia accanto alla culla che ancora con il pancione in attesa di partorire è stato il neo papà. “25 giugno 2023. Atena. La tua mamma Rosaria Cannavò è stata unica”, ha scritto il compagno della Cannavò,

Nessuna foto, per il momento, sul profilo Instagram della showgirl che, durante i mesi della gravidanza, ha spesso condiviso le foto del suo pancione mostrando ai propri followers tutta la gioia per l’arrivo della sua bambina.

Chi è Francesco Casagrande, il compagno di Rosaria Cannavò

Francesco Casagrande è un fisioterapista di Roma accanto al quale Rosaria Cannavò ha trovato l’amore dopo la fine di alcune relazioni importanti. Nel passato sentimentale della showgirl, infatti, spiccano le storie con i calciatori Christian Panucci e Antonio Cassano. Accanto a Francesco Casagrande ha trovato la serenità, l’amore e la voglia di costruire una famiglia. Sogno che si è concretizzato con l’arrivo della piccola Atena di cui i neo genitori sono già super innamorati.

Dopo l’annuncio del neo papà, al settimo cielo per l’arrivo della sua principessa, i fan di Rosaria Cannavò aspettano di scoprire le emozioni provate nel diventare mamma.

