Rosaria Cannavò/ Lite con Fariba all’Isola dei famosi 2021 per il suo “brusio”

Sembra proprio che Rosaria Cannavò alla fine abbia deciso di metterci lo zampino contro Fariba Tehrani e all’Isola dei Famosi 2021 ha deciso bene di dire la sua quando la situazione è diventata insopportabile. A dire il vero non è successo niente di grave e in molti sono pronti a pensare due cose: o la siciliana ha preso la palla al balzo per schierarsi contro un personaggio forte per mettersi in mostra oppure è davvero scocciata dal continuo parlare della bella persiana. Fatto sta che a far traboccare il vaso è stata proprio la voglia di Fariba di dire sempre la sua anche quando Isolde Kostner aveva chiesto a tutti di stare in silenzio mentre lei registrava il suo messaggio per il marito che compie gli anni. A quel punto la persiana ha commentato ‘che romantica!”.

Rosaria Cannavò lite all’Isola dei Famosi 2021 con Fariba Tehrani per il suo brusio continuo

Niente di grave quindi ma tanto è bastato per far infuriare Rosaria Cannavò che ha dato di matto contro Fariba accusandola di voler essere sempre al centro dell’attenzione all’Isola dei Famosi 2021 e per questo interviene e dice la sua anche quando non dovrebbe. A quel punto, Fariba è andata in escandescenze e si è difesa, negando di aver parlato nel momento meno opportuno e le due hanno finito col litigare e sicuramente questo porterà a qualche novità questa sera magari proprio in materia di nomination. Il resto lo scopriremo questa sera quando le due dovranno chiarire le loro questioni proprio in occasione della diretta dalla Palapa.

