Rosaria Cannavò/ Promette vendetta dopo la nomination: “Vi punirò!”

Rosaria Cannavò eliminata all’Isola dei Famosi 2021?

Signori e signore è necessario che Rosaria Cannavò rimanga all’Isola dei Famosi 2021 e tutto perché dopo la nomination di giovedì scorso e il mancato salvataggio da parte di Matteo Diamante sembra proprio che la bella showgirl sia pronta a vendicarsi. La siciliana lo ha già annunciato settimana scorsa e ha continuato a farlo in questi giorni con al fianco Emanuela Tittocchia che l’ha difesa a spada tratta proprio parlando con il Pupo reo di aver fatto gruppo con i vecchi naufraghi sacrificando loro che erano arrivati insieme e, quindi, degni di rimanere così anche nei prossimi giorni. La siciliana è davvero agguerrita e dopo l’uscita di Manuela Ferrera c’è davvero il rischio che questa sera sia lei quella ad essere messa alla porta, come finirà quindi per lei?

GILLES ROCCA STA MALE, SI RITIRA?/ Elisa Isoardi: "Sono delusa nel vederti così"

Rosaria Cannavò e il gossip su Gilles Rocca

Nei giorni scorsi Rosaria Cannavò all’Isola dei Famosi 2021 ha pianto per via dei rumors sulla possibile amicizia con Gilles Rocca e le loro lunghe passeggiate lontano da occhi indiscreti. Accuse che l’hanno ridotta in lacrime proprio pensando a quello che poteva arrivare a casa e che poteva vedere il suo attuale compagno. Per fortuna l’allarme è rientrato e se nei primi giorni era il gossip a travolgerlo, adesso la fame inizia a farsi sentire e anche la stanchezza per il poco sonno e per i lavori da fare per tenere il fuoco acceso e cercare da mangiare, ma cosa ne sarà di lei questa sera in diretta dopo la promessa fatta ‘contro’ Matteo e i suoi nemici che l’hanno nominata? Lo scopriremo solo tra qualche ora.

LEGGI ANCHE:

Isola dei famosi 2021/ Eliminato e diretta, Gilles Rocca è stanco: abbandona?Jeda, fidanzato Vera Gemma/ "Sono fortunato ad aver trovato una donna come te"

© RIPRODUZIONE RISERVATA