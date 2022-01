ROSARIA, IL DONO DEI FIGLI A C’È POSTA PER TE/ Marco Bocci: “Siete un grande esempio”

La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2022 si conclude con la storia di un regalo. Il celebre Marco Bocci è il dono che tre fratelli vogliono fare alla loro mamma Rosaria. È Raffaella, uno dei tre fratelli, a chiamare il programma perché sua mamma non è più la stessa da quando, nel 2020, è morto suo marito e il loro papà. L’uomo si è ammalato ma non gli è stato subito diagnosticato il problema che poi ha continuato ad affliggerlo e lo ha poi portato alla morte una notte di ottobre di due anni fa.

Da allora la vita di Rosaria e dei suoi figli è cambiata: la donna è caduta in una profonda tristezza ma ha comunque trovato la forza per rialzarsi e trovare un lavoro continuando al contempo ad essere la mamma di sempre. È per tutto questo che i tre ragazzi vogliono oggi regalarle una grande emozione, facendole anche incontrare un suo amato attore: Marco Bocci.

Rosaria incontra Marco Bocci a C’è posta per te: “Sei un esempio per tutti”

A parlare all’apertura della busta è Raffaella che dice a sua mamma: “Amore mio, da piccolina eri sempre dietro le faccende di casa, ai bisogni dei fratellini e dei nonni. Con il passare degli anni nulla è cambiato, sei sempre la più brava, sei meravigliosa, la mamma migliore del mondo e la donna più forte che io ho conosciuto. Voglio regalarti una grande festa e non sono l’unica a festeggiarti”, queste parole lanciano l’ingresso dei suoi altri due figli, Anna e Giovanni. Una toccante lettera porta Rosaria alle lacrime, poi culmina con l’ingresso in studio di Marco Bocci. L’attore ha per lei alcuni doni e un messaggio importante: “Fatevi forza insieme ma divertitevi anche insieme. Sei un esempio per tutti, un esempio di quelli belli che tutti dovrebbero seguire.”

