Rosaria Luconi, moglie di Adriano Panatta/ Chi è: “Il tennis? Sono satura!”

Rosaria Panatta è la moglie del tennista Adriano Panatta. Pratese di origine, prima di sposarlo il suo cognome era Luconi. Da giovane si trasferisce a Roma ma adesso vive divisa tra la Capitale e la Versilia dove ha una villa a Forte dei Marmi. Intervistata dalla Gazzetta di Lucca, racconta se è contenta di avere sposato l’ex tennista: “Certo, è una continua scoperta, se sono paziente? Chi ha più testa più ne adoperi. A parte le battute rifarei esattamente tutto quello che ho fatto. Abbiamo tre figli, Niccolò, Alessandro e Rubina, nonna una volta con Rubina che ha messo nome al figlio quello del papà Adriano”. Per quanto riguarda il tennis, anche la moglie così come Panatta in persona, restano fermi a quello che è stato: “Il tennis? Resto ferma a quello, romantico, degli anni settanta, adesso sono satura e preferisco lasciar perdere”. Poi confida di dividersi tra Roma e la Versilia: “in particolare Pietrasanta, ma anche Forte. Ecco, io spero che Pietrasanta impari dagli errori di Forte dei Marmi. La Versilia la conosco sin da quando ero piccola perché i miei genitori ci venivano in vacanza”.

Rosaria Panatta, chi è la moglie dell’ex campione di Tennis

Rosaria Panatta, moglie di Adriano, oggi scrive e organizza eventi: “Faccio la nonna e non è semplice”. Tutti e tre i suoi figli giocano a tennis: “ma il talento del padre lo ha ereditato, soprattutto, Niccolò che insegna tennis al tennis club di Viareggio”. Adriano Panatta è sposato con Rosaria da circa quarant’anni. L’ex tennista, intervistato per Il Tirreno aveva dichiarato: “Cosa mi ha portato in Versilia? Ovvio, l’amore per Rosaria. Lei conosceva queste zone, ci veniva ogni estate”. Negli ultimi anni, si è parlato molto spesso di crisi tra di loro e, tra le altre cose, si era parlato di un flirt dell’ex tennista con una avvocatessa. Nonostante questo, la coppia ha sempre mostrato intesa e solidità, rimanendo insieme anche attualmente. Rosaria non è l’unica donna che lo sportivo ha avuto nella sua vita. Nel corso della sua gloriosa sua carriera, ha avuto delle storie con personaggi famosi tra cui: Loredana Bertè, Novella Calligaris, Mita Medici, Serena Grandi e Clarissa Burt.

