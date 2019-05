Domenica Rewind/ Live in onda con le repliche: backstage inediti con Barbara d’Urso

La scorsa settimana Barbara d’Urso ha salutato gli estimatori trasmettendo l’ultima puntata stagionale di Domenica Live. Oggi, domenica 26 maggio, la nostra Carmelita Nazionale tornerà in onda con le repliche del programma, presentando al pubblico le interviste di questa fortunata stagione oltre che fuori onda e backstage inediti con protagonisti i volti più amati dal pubblico. Anche questa volta la conduttrice, nel dare appuntamento con i 6 appuntamenti “Rewind” che andranno avanti per tutto giugno, ha raccontato al pubblico che saranno mostrate delle interviste mai trasmesse prima, arricchite con dettagli e novità. La ruspante Barbarella, ha deciso di chiudere in maniera anticipata il suo programma domenicale, tanto che si pensa già che il prossimo anno, possa dedicarsi esclusivamente a Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso, mettendo da parte la sua creaturella del dì di festa. Ma per questi dettagli, bisognerà attendere l’inizio della prossima stagione autunnale di Mediaset.

Domenica Rewind in onda per tutto giugno

Domenica Rewind, accompagnerà il pubblico per buona parte del pomeriggio, riproponendo interviste già andate in onda, arricchite da qualche piccolo particolare nel dietro le quinte. La scorsa settimana, il direttore di rete, Giancarlo Scheri, ha commentato positivamente i risultati portati a casa da Barbara d’Urso con lo show: “Domenica Live chiude questa stagione con un bilancio assolutamente vincente: ogni settimana leader della sua fascia con numeri importanti su ogni target”. Poi ha continuato nel comunicato: “Risultati che fanno comprendere a pieno appieno il grande lavoro di Barbara d’Urso e della squadra di Videonews per il palinsesto di Canale 5”. In ultimo, non sono mancati i ringraziamenti nei confronto della conduttrice: “Grazie e complimenti a Barbara”, prosegue la nota ufficiale, “Infaticabile professionista della tv, e al prezioso lavoro di tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa edizione”. Domenica Rewind, inizierà oggi e proseguirà con 6 appuntamenti che si concluderanno il prossimo 30 giugno.

