Rosaria Salierno è la grande sorpresa per Bianca Guaccero oggi a Ballando con le Stelle 2024: insieme hanno ballato per la prima prova di improvvisazione, non senza commozione da parte di entrambe. Ma commovente è stata anche la clip di presentazione: “In questo momento mi è venuta in mente l’immagine della bambina tra le braccia, la desideravo tantissimo. Ho pianto di commozione e gioia“, ha raccontato la mamma. La donna ha descritto sua figlia, dall’infanzia: “Mi somiglia tanto per euforia, allegria e ottimismo. Da piccola era molto vivace, era allegra ed era un piacere averla tra i piedi, ma mi sono anche arrabbiata a volte per la sua vivacità“.

Inoltre, ha spiegato il legame con la famiglia: “Per lei è tutto. Quando mi sono operata ha lasciato il lavoro e si è presa cura di me. Lei è troppo sensibile e premurosa, fa sentire continuamente il suo amore. Adesso la vedo in un certo senso realizzata, più serena e molto più consapevole“.

Rosaria Salierno sul nuovo fidanzato di Bianca Guaccero

Ma Rosaria Salierno ha anche parlato del percorso di Bianca Guaccero a Ballando con le Stelle 2024: “Credo che questo programma sia liberatorio, fa venir fuori quello che reprimi“. Non poteva mancare un riferimento al maestro Giovanni Pernice: “Da quello che ho potuto percepire, penso che abbia trovato l’amore vero. Spero che vada tutto bene e diventi mio genero“.

Invece, in merito alla sua sorpresa: “Quando mi vedrà penserà al padre, si meraviglierà moltissimo, ma sarà contentissima, perché non sono mai venuta a trovarla in questo periodo. Aveva bisogno del mio supporto, ma non potevo. Mi fa commuovere la sua fragilità, anche se non sembra che lo sia. Mi preoccupa, mi dà una pena, ma spero che abbia trovato l’amore“.