Rosario, Anna e Beppe: fratelli di Catena Fiorello/ “Eravamo felici al massimo”

I fratelli Fiorello

Catena Fiorello, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. I fratelli Fiorello, figli di Nicola e Rosaria, sono quattro: il primogenito è Rosario, il celebre showman; Anna (negoziante), Catena (scrittrice e autrice televisiva) e Giuseppe detto Beppe (attore). Intervistata dal Corriere della Sera, Catena ha parlato della sua infanzia con i tre fratelli: “Eravamo felici al massimo, non abbiamo mai sofferto di non poterci permettere qualcosa. Papà era l’allegria fatta persona, immagini Rosario al cubo”.

Sanremo 2023, Fiorello spoilera l'ospite internazionale: chi é?/"Di origini italiane"

A parte Anna, la più riservata, i fratelli Fiorello hanno scoperto in giovane età la loro vena artistica: “Rosario ha iniziato a sei anni: ha fatto Ulisse legato al palo in una recita scolastica. Quando lo racconta, ondeggia tutto e fa morire dal ridere. Anna è stata sempre timida. Giuseppe è stato l’artista che si tiene tutto dentro e poi esplode di colpo. Io mi esibisco per la prima volta a 13 anni con una telefonata a Telemarte”, ha ricordato Catena.

Amadeus svela la scenografia di Sanremo 2023/ Invita Fiorello: "Ciuri ti aspettiamo"

Il rapporto con il fratello Rosario

Al Corriere della Sera, Catena Fiorello ha detto che il fratello maggiore Rosario è molto paterno e protettivo con tutti loro: “Da quando papà è morto, nel ’90, fa tutto quello che faceva lui. Si occupa dei compleanni di mamma come delle malattie di famiglia. Quando mi sono operata di tumore al seno, il primo ad arrivare in ospedale, alle sette del mattino, è stato lui. Ha fatto ridere tutti i medici che mi stavano portando in sala operatoria”. Nel 2017, intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Beppe Fiorello ha parlato del rapporto con il fratello maggiore Rosario: “Ci fu un periodo di paragoni… “è il fratello di”, ma non mi è mai pesato perché l’amore tra me e mio fratello ha sempre prevalso sui paragoni”.

Fiorello "Ecco il brano di Giorgia a Sanremo"/ Panico in diretta, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA