Rosario Esposito La Rossa, chi è il marito di Maddalena Stornaiuolo/ Scrittore cresciuto a Scampia

Chi è Rosario Esposito La Rossa, marito di Maddalena Stornaiuolo

Rosario Esposito La Rossa è uno scrittore, editore e libraio, nato e cresciuto a Scampia e che collabora con testate giornalistiche come La Repubblica e Il Fatto Quotidiano. E’ il cugino di Antonio Landieri, vittima innocente di camorra, disabile ucciso a 25 anni per errore, durante la Faida di Scampia. Dal 2015 è sposato con Maddalena Stornaiuolo, attrice italiana che ha conquistato la grande popolarità con Mare Fuori.

Attualmente, Rosario Esposito La Rossa dirige le case editrici Marotta&Cafiero e Coppola editore. Ha pubblicato oltre 100 libri a Scampia e grazie al suo impegno contro il degrado sociale e per la sua creatività è stato nominato nel 2016 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Rosario Esposito La Rossa e la lotta per il cugino Antonio Landieri

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage, Maddalena Stornaiuolo ha parlato del dramma vissuto dalla famiglia del marito Rosario Esposito La Rossa per la morte di Antonio Landieri la cui notizia arrivò quando la coppia doveva ufficializzare il fidanzamento e per la memoria di Antonio Landieri hanno combattuto per far riconoscere la sua innocenza.

“La prima cosa che abbiamo fatto è stato creare un murales in memoria di Antonio. Era un ragazzo disabile, adesso riconosciuto come vittima innocente di camorra, ma all’epoca i giornali e le tv ne parlavano male, gli amici iniziavano ad avere dei dubbi, spiegarlo diventava complicato e faticoso. Abbiamo iniziato a girare in lungo e in largo l’Italia per raccontare questa storia, per spiegare che eravamo una famiglia pulita, che non c’entravamo niente con la criminalità. Ci sono voluti più di dieci anni prima di arrivare al documento ufficiale che attesta che Antonio è una vittima innocente”, ha detto l’attrice a Fanpage.

