Chi è Rose Villain: età, biografia, successi e progetti futuri

Rose Villain è sicuramente una delle cantanti di maggior successo del momento, a partire dallo scorso febbraio 2024 con la sua partecipazione all’acclamato Festival di Sanremo con il tormentone Click Boom!, la sua carriera non ha mai subito battute d’arresto, anzi, continua a scalare le classifiche sfornando singoli da capogiro.

Rose Villain, all’anagrafe Rosa Luini, nasce in una famiglia di imprenditori milanesi il 20 luglio 1989 e, dopo alcuni anni all’estero durante i quali frequenta il Conservatorio a Los Angeles, decide di iniziare a percorrere la sua strada nel mondo musicale pubblicando per la prima volta un disco in Italia nel 2020 con la Sony Music Italia e iniziando una serie di collaborazioni con diversi artisti del momento, come Salmo, Achille Lauro e Carl Brave, raggiungendo ben presto ottimi risultati, fino ad aprire proprio nel luglio di quest’anno il concerto dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma.

Nei prossimi giorni, inoltre, Rose Villain prenderà parte ad un attesissimo evento, il Cous Cous Fest, il Festival Internazionale dell’Integrazione Culturale che si terrà a San Vito del Capo dal 20 al 29 settembre e a cui prenderanno parte tantissimi volti molto amati della musica italiana e non solo.

Il marito Sixpm e il gossip su una presunta relazione extraconiugale

Per quanto riguarda la sua vita privata, la cantante ha sposato a New York il 23 maggio 2022 il produttore discografico Sixpm, ma nelle scorse settimane è stata al centro del gossip, infatti si è vociferato di una possibile relazione con Niccolò De Devitiis, storico membro de Le Iene, conoscenza che avrebbe portato anche alla fine del rapporto di quest’ultimo con la compagna Veronica Ruggeri.

Rose Villain, però, non sembra essere stata minimamente scalfita da queste voci, anzi, negli ultimi 10 giorni ha pubblicato due singoli: il primo è Como un Trueno feat Guè e il secondo sembra smentire definitivamente le voci di crisi, perché si tratta proprio di un brano di Sixpm dal titolo My Love!, in cui canta insieme a Ernia e SLF. Neanche a dirlo, i brani sono già entrati nella Top50 di Spotify Italia.

Sul suo profilo Instagram da ben 1,1 milioni di follower, la cantante ha voluto svelare ai suoi fan una delle sue debolezze, infatti recentemente ha pubblicato un post in cui dichiarava di essere alle prese con il suo peggior nemico: il maltempo. Rose Villain ha infatti affermato di essere meteoropatica, e di soffrire in particolar modo durante le giornate di brutto tempo, perdendo energie e creatività.