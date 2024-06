Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri si sono lasciati a causa di Rose Villain?/ “Visti insieme”: il gossip

Rose Villain e Nicolò De Devitiis stanno insieme? Gossip infuocato: “Visti in un bar”

Da settimane si rincorrono i rumors sulla crisi tra Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggeri, entrambi volti de Le Iene, e un paio di giorni fa la 34enne ha confermato la rottura con il suo fidanzato. Da allora è impazzato il gossip sui motivi della rottura e che cosa è successo ed adesso addirittura spunta il nome di una terza persona, una nota cantante che si è fatta conoscere al grande pubblico nell’ultimo Festival di Sanremo: Rose Villain. Rosa Luini, questo il vero dell’artista, sarebbe la nuova fiamma della ‘iena’ almeno stando a quanto riporta l’esperto di gossip Amedeo Venza.

Venza, infatti, nel dettaglio, nelle scorse ore ha riportato una segnalazione: “Lui ora si sente con Rose Villain, infatti sia lui che la sua ex hanno cancellato tutti i commenti dove alcuni follower lo facevano notare, in quanto sono stati visti insieme a Roma!” E subito dopo in un’altra storia ha confermato: “Nicolò starebbe frequentando (in gran segreto) Rose Villain”. Insomma, pare dunque che ci sia del tenero tra Rose Villain e Nicolò De Devitiis e che questo sarebbe alla base della rottura con la storica fidanzata Veronica Ruggeri. Tuttavia c’è un particolare non da poco: Rose Villain non è single ma è sposata dal 2022 con il produttore discografico Sixpm (Andrea Ferrara) assieme a lei da 9 anni nella vita privata e a livello lavorativo.

Perché si sono lasciati Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis? “Lui ci ha provato con Rose Villain”

E mentre Amedeo Venza ipotizza che Nicolò De Devitiis e Rose Villain stanno insieme e per questo è finta la storia d’amore con Veronica Ruggeri, un altro esperto di gossip, l’Investigatore Social Alessandro Rosica ha lanciato un’altra indiscrezione. È vero che la causa della rottura tra la coppia, oltre ad alcuni atteggiamenti della iena, è Rose Villain ma tra la cantante ed il giornalista non ci sarebbe nulla. “Lui ci ha provato con Rose Villain e lei (Veronica Ruggeri) ha letto i messaggi ma non c’è stato nulla” ha specificato Rosica, lasciando intendere che la Luini è felicemente sposata e innamorata del marito.











